Токаев дал кабмину 2 месяца на план по возврату вывезенных из Казахстана денег

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал кабмину два месяца, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
«Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов», - заявил Токаев.
Ранее глава государства поручал проверить факты вывода капитала за рубеж.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства заявил, что январские события в корне изменили нашу жизнь.
Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании рассказал, какие ключевые поручения главы государства кабмин успел исполнить.
Также мы писали, что президент озвучил, где фонд "Самрук-Казына" не достиг результатов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955144-tokaev-dal-kabminu-2-mesyatsa-na-plan-po-vozvratu-vyvezennyh-iz-kazahstana-deneg/