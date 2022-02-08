Токаев дал кабмину 2 месяца на план по возврату вывезенных из Казахстана денег

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал кабмину два месяца, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

«Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов», - заявил Токаев.

Ранее глава государства поручал проверить факты вывода капитала за рубеж.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства заявил, что январские события в корне изменили нашу жизнь.

Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании рассказал, какие ключевые поручения главы государства кабмин успел исполнить.

Также мы писали, что президент озвучил, где фонд "Самрук-Казына" не достиг результатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955144-tokaev-dal-kabminu-2-mesyatsa-na-plan-po-vozvratu-vyvezennyh-iz-kazahstana-deneg/