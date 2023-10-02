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30 лет независимости Казахстана

Токаев дал конкретные поручения по возврату незаконно приобретенных активов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Телеграм-канале пресс-службы президента, главе государства было доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны.

Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.

"В заключение президентом был дан ряд конкретных поручений", отметили в Акорде.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, руководитель Администрации президента Олжас Бектенов, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и руководство Генеральной прокуратуры.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов способствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Также недавно стало известно, что планируется создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.

А в середине сентября этого года Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса объяснил, на что нацелен закон о возврате активов.

"Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия. В конечном счете, это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение.

Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего. В своем послании я отмечал, что нам нужны кластеры высокого передела. Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства", – говорил тогда Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2039182-tokaev-dal-konkretnye-porucheniya-po-vozvratu-nezakonno-priobretennyh-aktivov/

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