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30 лет независимости Казахстана

"Водитель, знакомый или родственник": кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане

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Женщина держит пачку денег в руках
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера президент Казахстана подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов. О том, кто попадет под его нормы, рассказали эксперты, передает телеканал "Хабар 24".

Механизм нового закона будет применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, которые сотрудничают с лицами, имеющими власть, связи и влияние.

При этом работой по возврату будет заниматься уполномоченный орган, который, опираясь на сведения госучреждений и других легальных источников, будет отслеживать информацию.

Отмечается, что нормы закона позволят более детально и оперативно вести расследование в отношении тех, кто пользовался незаконными схемами по вывозу активов за рубеж.

"Под нормы нового закона может попасть любой причастный к вывозу активов за пределы страны. Представители олигополии, его водитель, знакомый или родственник – все, кто замешаны в таких незаконных схемах. То есть вводится норма, согласно которой все лица, нарушившие закон, будут привлечены к ответственности", – рассказал официальный представитель Межведомственной комиссии по возврату активов Зейн Алипбек.

При этом, как заявил политолог Аман Мамбеталиев, основной смысл закона в том, чтобы в будущем "ни у кого даже не было мысли или какой-либо возможности вывозить капитал".

"Закон будет обновляться в будущем. Я думаю, что этот процесс не стоит на месте. К сожалению, там, где есть финансы и деньги, будет и преступность. В будущем, возможно, какие-то новые вызовы появятся и законотворчество будет обогащаться", – добавил он.

Тем не менее, по данным телеканала, применять нормы закона смогут к тем, у кого в совокупности имеются активы на сумму свыше 13 млн МРП, то есть больше 44 млрд тенге. Эксперты отмечают, что это новая законодательная инициатива для Казахстана.

"В действительности законодательные инициативы, в том числе по противодействию отмывания денежных средств, финансирования различных незаконных инициатив, в международной практике встречаются в большинстве стран уже. Получается, что они так или иначе косвенно занимаются анализом финансовых потоков, мониторингом финпотоков и контролем за движением денежных средств, то есть фактически за выводом, или некоторые эксперты говорят: "бегством капитала".

Данная инициатива законотворческая должна создать простор для мониторинга тех физлиц и бенефициаров, которые этими схемами пользуются", – заявил экономист Ануар Нуртазин.

Подчеркивается, что возвращать незаконно приобретенные активы смогут как в добровольном, так и в принудительном порядке. Поступившие в казну Казахстана средства будут передавать в специальный фонд.

Напомним, ранее президент подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Отмечалось, что в соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние).

Позже глава государства одобрил еще несколько законов, касающихся возврата незаконно приобретенных активов.

Представители сената отмечали, что принятие данных законов поспособствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

В целом же, добавим, что в июне прошлого года в Казахстане была создана межведомственная комиссия для проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами РК за рубеж финансовых средств.

В ноябре Касым-Жомарт Токаев заявил, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2028439-voditel-znakomyy-ili-rodstvennik-kto-popadet-pod-zakon-o-vozvrate-aktivov-v-kazahstane/

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