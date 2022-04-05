Предложения по возврату вывезенных из Казахстана денег представили в кабмине

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Алихан Смаилов провел совещание по обсуждению предложений по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

Так, распоряжением главы правительства создана комиссия, в рамках которой образованы пять рабочих групп.

Данными рабочими группами проводится анализ по оттоку денежных средств, вырабатываются соответствующие предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа, введению ограничительных мер, принятию мер по возврату выведенного капитала.

В частности, обсуждены предложения по наделению Комитета государственных доходов Министерства финансов отдельными функциями валютного контроля.

Одной из стимулирующих мер является предложение возмещения в упрощенном порядке сумм НДС, предъявленных к возврату, при условии 80% конвертации поступившей валютной выручки.

Предлагаются и такие ограничительные меры как отмена налоговых льгот при выплате дивидендов нерезидентам, введение ограничения вычетов по нематериальным услугам, оказанным взаимосвязанными лицами-нерезидентами.

Фото: primeminister.kz

Разработаны нормы, направленные на совершенствование закона «О трансфертном ценообразовании».

Кроме того, прорабатываются и другие меры как по стимулированию возврата капитала в страну, так и по усилению налогового администрирования вывода капитала из страны.

По итогам работы комиссии соответствующие предложения будут направлены на имя главы государства.

Напомним, еще в январе, выступая в мажилисе, Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. В феврале на заседании правительства президент дал кабмину два месяца на составление плана по возврату денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963480-predlozheniya-po-vozvratu-vyvezennyh-iz-kazahstana-deneg-predstavili-v-kabmine/