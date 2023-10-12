При Генпрокуратуре появился новый комитет

Комитет по возврату активов, согласно указу президента, создали при Генеральной прокуратуре РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает официальный Telegram-канал Генпрокуратуры РК, 5 октября был образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана.

"Новое ведомство в соответствии с законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов" является уполномоченным органом по возврату активов.

Задачами комитета определены поиск и возврат активов, развитие международно-правового сотрудничества в этой области, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что одновременно комитет является рабочим органом комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, которую возглавляет премьер-министр страны.

"Для выполнения поставленных задач, в том числе для установления законности источников происхождения имущества, комитет вправе запрашивать и получать всю необходимую информацию об активах и их владельцах, а также привлекать ученых, экспертов, специалистов", – добавили в ведомстве.

По информации Генпрокуратуры, в функции комитета входит мониторинг и анализ информации об активах, проверка законности источников происхождения активов, прием и рассмотрение деклараций о раскрытии активов от лиц, включенных в специальный реестр по решению комиссии.

Кроме того, новое ведомство также уполномочено:

направлять в иностранные государства запросы об аресте, принятии обеспечительных мер и конфискации незаконно выведенных активов;

подавать в казахстанские и иностранные суды иски об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов;

инициировать и самостоятельно проводить досудебные расследования;

заключать соглашения (мировые, процессуальные и иные соглашения) о добровольном возврате активов.

"Комитет будет представлять интересы Казахстана за рубежом по вопросам возврата активов, изучать международный опыт, ежегодно публиковать информацию о проделанной работе, а также осуществлять иные полномочия в целях возврата в страну незаконно выведенных активов.

Одновременно с решением организационных вопросов ведомство уже приступило к выполнению основных служебных задач", – подытожили в Генпрокуратуре.