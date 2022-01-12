Контроль за незаконным выводом денег из страны усилили в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Нацбанка на заседании правительства озвучил меры, направленные на противодействие необоснованному выводу капитала из страны - вчера президент сообщил о таких фактах, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерболат Досаев напомнил слова главы государства о том, что в связи с введением режима ЧП возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.

"Национальный банк совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принял совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны. В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться", - пояснил он.

По его словам, принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client).

"Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций", - заверил глава Нацбанка.

Отметим, что вчера в мажилисе президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что во время ЧП некие лица пытались вывести капитал за рубеж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950674-kontrol-za-nezakonnym-vyvodom-deneg-iz-strany-usilili-v-kazahstane/