Токаев создал комиссию по возврату незаконно вывезенных из Казахстана денег

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Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств, сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

"Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии", - говорится в сообщении.

Напомним, еще в январе, выступая в мажилисе, Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. Позже в Нацбанке озвучили меры, которые приняли в связи с поручением президента.

В феврале президент на расширенном заседании правительства дал кабмину два месяца, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

В апреле в правительстве озвучили предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972616-komissiyu-po-vozvratu-nezakonno-vyvezennyh-iz-kazahstana-finansovyh-sredstv-sozdal-tokaev/