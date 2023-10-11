"Не повторяйте ошибок "Нур-Отана": депутат о работе комиссии по возврату незаконных активов

Депутат Мажилиса Азат Перуашев на заседании правительства поднял вопрос о работе комиссии по возврату незаконных активов в Казахстан. Он заявил, что комиссия работает "не прозрачно", передает корреспондент NUR.KZ.

Перуашев предложил комиссии не "закрываться с партией власти" на заседаниях, а пригласить туда депутатов всех фракций – иначе это будет повторением ошибок "Нур-Отана".

"Одним из резонансных вопросов было формирование комиссии (по возврату незаконно приобретенных активов – прим.авт.), которая должна определять список незаконных олигархов и применять к ним меры. (…)

Вчера в СМИ сообщили, что комиссия создана при правительстве и прошло ее первое заседание. Там есть депутаты парламента, но нам неизвестно, кто именно туда вошел. Кто их выбирал?

Раз уж комиссию формирует правительство, то надо включить не просто депутатов, а представителей всех фракций и обеспечить полную прозрачность работы, а не закрываться тет-а-тет с партией власти, иначе вы опять превращаетесь в политическую монополию, которая покрывает монополию в экономике. Не повторяйте ошибки "Нур Отана", — заявил депутат.

Напомним, что сегодня на заседании также эмоционально обсуждался вопрос об огласке фамилий акимов, которые незаконно выдавали земли "олигархам и состоятельным людям". Об этом заявил депутат Бакытжан Базарбек.

За "агрессивную" манеру общения председатель мажилиса Ерлан Кошанов вынес депутату официальное замечание.

Напомним, 10 октября премьер-министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Комиссии по возврату государству незаконно приобретенных активов.

Еще в январе, выступая в мажилисе, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. Позже в Нацбанке озвучили меры, которые приняли в связи с поручением президента.

В феврале президент на расширенном заседании правительства дал кабмину два месяца, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

В апреле в правительстве озвучили предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны. В мае стало известно, что в Казахстане появится ведомство по возврату незаконно выведенных активов.

В июне была создана комиссия по возврату незаконно вывезенных из Казахстана денег.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Также недавно стало известно, что планируется создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.

В начале октября президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов.