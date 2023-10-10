Какие гарантии предоставят лицам, добровольно вернувшим активы государству

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел первое заседании Комиссии по возврату государству незаконно приобретенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Комиссия рассмотрела информацию о подготовке к добровольному и принудительному возврату активов государству в рамках процедур, предусмотренных законом.

"В ближайшее время на рассмотрение Комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов лицами, выражающими готовность к сотрудничеству с Комитетом.

Также будут рассмотрены предложения по принудительному возврату в отношении иных лиц через реестр с дальнейшей реализацией комплекса обеспечительных и исковых мер, предусмотренных законом", — говорится в сообщении пресс-службы.

Лицам, добровольно возвращающим активы, предоставляются четкие гарантии. Условия добровольного возврата, а также действия по принудительному возврату, включая формирование реестра, подлежат рассмотрению Комиссией.

В сообщении пресс-службы уточняется, что все нормы закона в настоящее время вступили в силу, поэтому лица, желающие на добровольной основе вернуть государству незаконно приобретенные (в том числе выведенные) активы, имеют право направить соответствующее ходатайство в адрес Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.

Премьер-министр РК поручил выстроить работу в оперативном режиме, на основе тесного межведомственного взаимодействия и без лишней бюрократии.

Возвращенные активы будут направлены на реализацию значимых социальных проектов и создание новых рабочих мест.

Напомним, ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов.

В мае 2023 года стало известно, что в Казахстане появится ведомство по возврату незаконно выведенных активов.

В июне была создана комиссию по возврату незаконно вывезенных из Казахстана денег.