Мусин ответил на слухи о лоббировании им интересов сотовых операторов

Глава Минцифры на пресс-конференции в правительстве прокомментировал слухи о том, что он якобы лоббирует интересы сотовых операторов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Мусина, что он думает о слухах о том, что он лоббирует интересы сотовых операторов.

"Если бы я лоббировал вопросы сотовых операторов, то я бы не вытаскивал в аукцион радиочастоты, с которых мы, как государство, заработали 153 млрд тенге. Они пошли не в наше министерство, а в бюджет.

Мы как МЦРИАП – за честную конкуренцию, за то, чтобы справедливо устанавливалась цена. А для этого нужна конкуренция, то есть надо демонополизировать отрасль", – заявил он.

При этом он напомнил, что именно он выступал на комиссии по демонополизации с предложением о том, что надо из структуры "Казахтелекома" вывести в частный рынок и под другое управление одного из мобильных операторов.

"Я именно за то, чтобы была честная конкуренция на рынке – и тогда будет честная, справедливая цена и справедливое качество. Тогда не надо будет министру сидеть с каждым оператором связи, как со школьниками, каждые две недели проводить совещания и спрашивать, установили ли они базовые станции.

На самом деле, в современном мире базовые станции должны устанавливаться операторами и не потому, что министр просит или президент об этом с трибуны говорит, а потому, что они должны бороться за клиента и бороться за то, чтобы их стандарт связи удовлетворял граждан", – резюмировал министр.

Проблемы с интернетом в Казахстане

В апреле премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что на тот момент с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жаловались и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

Между тем еще в марте глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

При этом сам Мусин признался, что из-за низкой скорости интернета он стал героем мемов.

В мае депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

Позже депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

В июле на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

Позже Мусин заявил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит выросла и нагрузка на сети операторов.

А в середине июля несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости они объяснили ростом затрат.

В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции при этом рассказывали, как планируют регулировать тарифы на сотовую связь на фоне новостей о повышении стоимости услуг операторов.

Также Багдат Мусин призвал казахстанцев экономить мобильный интернет. По его словам, жители страны потребляют много трафика.

"Казахстанцы привыкли потреблять 15-20 гигабайт информации. Но давайте экономить. Давайте понимать, что мобильный интернет – он дорогой. Когда домой приходите – надо на Wi-Fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии", – призвал он.

Сегодня глава МЦРИАП объяснил, почему ранее он заявил, что интернет в Астане лучше, чем в Токио, притом, что астанчане часто жалуются на качество связи.

Он добавил, что каждые две недели у него собираются все мобильные операторы страны - руководители-акционеры, с которыми у министра есть детальный план "сколько установили, сколько модернизировали, сколько привели в порядок".