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Токаев пообщался на китайском языке со студентами в Алматинской области (видео)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: instagram.com/adilbaltabayev

На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев пообщался со студентами SDU, в том числе и на китайском языке. Видео диалога опубликовал журналист Адиль Балтабаев на своей официальной странице в Instagram.

Видеозаписью разговора президента со студентами сегодня поделился журналист Адиль Балтабаева – он официально освещает работу главы государства.

На кадрах студентка третьего курса SDU Улмекен задала вопрос Касым-Жомарту Токаеву на китайском языке.

Она заявила, что уже два года учит китайский язык, но все еще испытывает некоторые трудности. Девушка спросила, как долго президент учил язык, и было ли сложно в процессе?

"Я учил китайский 5 лет. Сначала в МГИМО, затем поехал в Сингапур, где проработал 4 года. Потом я вернулся в Москву и работал там 3 года. После этого я поехал в Пекин и продолжил учить китайский еще один год в Пекинском лингвистическом институте", – рассказал в ответ Токаев на китайском языке.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев посетил Университет имени Сулеймана Демиреля на прошлой неделе.

Ранее также в Акорде показывали видео разговора президента с чемпионом мира по шахматам Дин Лижэнем на китайском языке во время их встречи в Астане.

Визит Токаева в Алматинскую область

Напомним, 5 сентября Касым-Жомарт Токаев находился в Алматинской области с рабочей поездкой.

В первую очередь глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023".

Затем он выступил перед военнослужащими. Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

Кроме того, глава государства присоединился к солдатам за обедом. Он побеседовал с ними и даже передал привет родителям одного из военнослужащих.

Позже Касым-Жомарт Токаев ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Также в ходе своей рабочей поездки в Алматинскую область президент ознакомился с генеральным планом города Қонаев. Ему рассказали, как преобразится административный центр региона.

Далее Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов. В ходе беседы с аграриями глава государства отметил, что регион благодаря климатическим условиям и близости к мегаполису имеет большие возможности для привлечения инвесторов в отрасль.

После этого президент посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области. Президент отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036101-tokaev-poobschalsya-na-kitayskom-yazyke-so-studentami-v-almatinskoy-oblasti-video/

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