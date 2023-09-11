Токаев пообщался на китайском языке со студентами в Алматинской области (видео)
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На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев пообщался со студентами SDU, в том числе и на китайском языке. Видео диалога опубликовал журналист Адиль Балтабаев на своей официальной странице в Instagram.
Видеозаписью разговора президента со студентами сегодня поделился журналист Адиль Балтабаева – он официально освещает работу главы государства.
На кадрах студентка третьего курса SDU Улмекен задала вопрос Касым-Жомарту Токаеву на китайском языке.
Она заявила, что уже два года учит китайский язык, но все еще испытывает некоторые трудности. Девушка спросила, как долго президент учил язык, и было ли сложно в процессе?
"Я учил китайский 5 лет. Сначала в МГИМО, затем поехал в Сингапур, где проработал 4 года. Потом я вернулся в Москву и работал там 3 года. После этого я поехал в Пекин и продолжил учить китайский еще один год в Пекинском лингвистическом институте", – рассказал в ответ Токаев на китайском языке.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев посетил Университет имени Сулеймана Демиреля на прошлой неделе.
Ранее также в Акорде показывали видео разговора президента с чемпионом мира по шахматам Дин Лижэнем на китайском языке во время их встречи в Астане.
Визит Токаева в Алматинскую область
Напомним, 5 сентября Касым-Жомарт Токаев находился в Алматинской области с рабочей поездкой.
В первую очередь глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023".
Затем он выступил перед военнослужащими. Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.
Кроме того, глава государства присоединился к солдатам за обедом. Он побеседовал с ними и даже передал привет родителям одного из военнослужащих.
Позже Касым-Жомарт Токаев ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Также в ходе своей рабочей поездки в Алматинскую область президент ознакомился с генеральным планом города Қонаев. Ему рассказали, как преобразится административный центр региона.
Далее Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов. В ходе беседы с аграриями глава государства отметил, что регион благодаря климатическим условиям и близости к мегаполису имеет большие возможности для привлечения инвесторов в отрасль.
После этого президент посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области. Президент отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036101-tokaev-poobschalsya-na-kitayskom-yazyke-so-studentami-v-almatinskoy-oblasti-video/