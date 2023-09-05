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30 лет независимости Казахстана

"Важно внедрять новые технологии": Токаев побеседовал с сельхозпроизводителями Алматинской области (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Аграрную отрасль представляли мясо-, птице-, молоко- и рыбоперерабатывающие предприятия, а также производители соков и напитков, переработчики овощей и фруктов.

В ходе беседы с аграриями глава государства отметил, что регион благодаря климатическим условиям и близости к мегаполису имеет большие возможности для привлечения инвесторов в отрасль.

Как подчеркнул президент, в области активно развивается интересное направление – верблюдоводство, которое обладает большим потенциалом для экспорта.

"Важно внедрять новые технологии в сельскохозяйственное производство, выпускать экологически чистую продукцию", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президенту также был представлен широкий спектр стройматериалов отечественного производства

️В Казахстане производятся товары, обеспечивающие полный цикл строительства промышленных и гражданских объектов.

В частности осуществляется производство поперечно-клееной древесины, сборных железобетонных и бетонных конструкций, автоклавных газоблоков, фиброцементных плит и стекловаты, сухих строительных смесей и отделочных материалов, красок и покрытий, алюминиевых профилей, сэндвич-панелей, светодиодных светильников, дверных ручек и др.

Говоря о состоянии строительной отрасли, Глава государства назвал ее движущей силой развития экономики.

"Сейчас перед регионом стоят масштабные задачи в строительстве. Это и застройка областного центра, и проект G4 City. В этой работе важно максимально задействовать потенциал местных производителей стройматериалов. Государство поддерживает отечественных производителей продукции. Об этом я четко сказал в своем Послании", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Визит Токаева в Алматинскую область

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

В первую очередь глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023".

Затем он выступил перед военнослужащими. Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

Кроме того, глава государства присоединился к солдатам за обедом. Он побеседовал с ними и даже передал привет родителям одного из военнослужащих.

Позже Касым-Жомарт Токаев ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Также в ходе своей рабочей поездки в Алматинскую область президент ознакомился с генеральным планом города Қонаев. Ему рассказали, как преобразится административный центр региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035404-tokaev-posetil-vystavku-proizvoditeley-selskohozyaystvennyh-tovarov-i-stroitelnyh-materialov-foto/

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