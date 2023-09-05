Как преобразится Қонаев в ближайшие годы: Токаеву представили генплан города (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с генеральным планом города Қонаев. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

Как сообщила главе государства директор ТОО "Урбостиль" Любовь Нысанбаева, проектная площадь областного центра к 2050 году составит 19 тыс. гектаров, численность населения – 200 тыс. человек.

Для перспективного развития и размещения нового культурно-общественного центра выбрана площадка "Жана-Иле". Здесь предусмотрено размещение объектов социально-бытового, культурного, жилищного, образовательного и рекреационного назначения.

Планируется создать более 20 тыс. рабочих мест в системообразующих кластерах и предприятиях. Это приведет к появлению большого количества субъектов малого и среднего бизнеса, в которых будет занято более 30 тыс. человек.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев презентовал главе государства проект благоустройства общественной набережной.

Как доложил аким, начата реализация уникального проекта – водного променада длиной в 1000 метров с перспективой расширения до 3 000 метров.

Глава региона в ходе встречи уделил особое внимание цифровизации региона.

Президента проинформировали о реализации проекта по подключению к высокоскоростному интернету 67 социальных объектов, а также прокладке волоконно-оптической линии связи общей протяженностью 104 километра для дальнейшей реализации проекта 5G.

В целях непрерывного мониторинга общественной безопасности в городе осуществляется установка 412 камер видеонаблюдения. Важной частью данных инициатив является создание интегрированной системы безопасности в школах Алматинской области.

В рамках проекта в 125 школах области будет установлено 4 000 камер, связанных с Центром оперативного управления. Эта платформа позволит быстро реагировать на потенциальные угрозы и создать благоприятную образовательную среду.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

В первую очередь глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023".

Затем он выступил перед военнослужащими. Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

Кроме того, глава государства присоединился к солдатам за обедом. Он побеседовал с ними и даже передал привет родителям одного из военнослужащих.

Позже Касым-Жомарт Токаев ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034825-kak-preobrazitsya-gorod-qonaev-v-blizhayshie-gody-tokaevu-predstavili-genplan-goroda-foto/