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30 лет независимости Казахстана

Токаеву показали военную технику, собранную в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Как сообщает Акорда, главе государства – Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.

На развернутом полевом участке единственный в Центральной Азии бронетанковый ремонтный завод "Семей инжиниринг" продемонстрировал восстановительный ремонт поврежденной бронетехники с помощью бронированной ремонтной эвакуационной транспортной машины.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Компания NavyCo (Астана) представила полевой обменный фонд агрегатов для ремонта бронетехники. Свои возможности по сборке и восстановлению боевой техники показали предприятия "КамАЗ Инжиниринг" (Кокшетау) "Авиаремонтный завод № 405" (Алматы).

На выставке также была представлена продукция совместной казахстанско-турецкой компании "Казахстан Aselsan инжиниринг" (Астана), ТОО "Восток Полимер Снаб" (Усть-Каменогорск), ТОО Universal-Build (Алматы), ИП Energy General (Алматы) и других предприятий.

Президенту были продемонстрированы возможности бронемашины АRMA турецкой компании Otakar в преодолении водных преград.

Ознакомившись с выставкой, глава государства отметил важность наращивания потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

В первую очередь глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023".

Затем он выступил перед военнослужащими. Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

Также глава государства вместе с солдатами пообедал в военном лагере. На столе у военных был хлеб, порция гречки, вода, фрукты и гематоген.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035391-tokaevu-pokazali-voennuyu-tehniku-sobrannuyu-v-kazahstane/

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