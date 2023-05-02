Токаев на китайском языке поговорил с чемпионом мира по шахматам (видео)

Касым-Жомарт Токаев на встрече с участниками матча за звание чемпиона мира. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поговорил на китайском языке с чемпионом мира по шахматам Дин Лижэнем во время встречи в Астане, видео их разговора опубликовано в официальном Telegram-канале Акорды.

"Встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с участниками матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане", - говорится в тексте к видео.

Также на кадрах можно увидеть, как президент на китайском языке говорит с 17-м чемпионом мира по шахматам Дин Лижэнем.

Напомним, как сообщалось на сайте КФШ, чемпионат мира по шахматам 2023 проходил в Астане с 7 апреля по 1 мая. За шахматную корону боролись россиянин Ян Непомнящий и выходец из КНР Дин Лижэнь, который и одержал победу.

Сегодня ранее мы писали, что в столице Казахстана состоялась торжественная церемония награждения 17-го чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и глава Казахстанской шахматной федерации (КФШ) Тимур Турлов надели на него венок победителя и вручили кубок чемпиона.

Кроме того, во время церемонии на Дин Лижэня и на российского шахматиста Яна Непомнящего надели чапан.

Позже Касым-Жомарт Токаев принял Дин Лижэня и Яна Непомнящего, а также президента ФИДЕ Аркадий Дворковича. Глава государства высоко оценил уровень организации самого престижного в рамках ФИДЕ турнира, в котором приняли участие выдающиеся спортсмены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019020-tokaev-na-kitayskom-yazyke-pogovoril-s-chempionom-mira-po-shahmatam-video/