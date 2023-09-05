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30 лет независимости Казахстана

Студенты представили Токаеву разработанный ими автомобиль

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Токаеву показали гоночный автомобиль
Токаеву показали гоночный автомобиль. Кадр из видео: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Университет имени Сулеймана Демиреля, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Он ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения.

По словам ректора университета Алимжана Игенбаева, здесь обучается более 8500 студентов, в том числе граждане государств Центральной Азии, Китая, России, Монголии, Индонезии, и работает порядка 500 профессоров.

Главе государства рассказали о том, что в университете функционируют научно-исследовательский институт и центры, научные лаборатории, реализующие проекты в области казахского языка, истории Казахстана, математики и IT. Кроме того, университет сотрудничает с 70 зарубежными вузами, участвует в программе Erasmus и других проектах по академической мобильности и обмену опытом.

В беседе с молодыми преподавателями, учеными и студентами Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность внедрения передовых подходов в систему образования

"В наше время необходимо хорошо разбираться в технологиях. В своем Послании я заявил о необходимости превратить Казахстан в передовую страну с развитой IT-сферой. Думаю, что в вашем университете прилагают большие усилия для достижения этой благородной цели. Я очень надеюсь, что вы будете учиться очень хорошо. У вас достойные профессора, которые обучались за рубежом: в Великобритании и других странах. Нам всем предстоит работать на благо Казахстана. У нас нет другого отечества, кроме Казахстана. Страна нуждается в образованных, активных и умных молодых людях. Поэтому я возлагаю на вас большие надежды. Желаю всем успехов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Студенты факультета инженерных и естественных наук представили президенту автомобиль, который они разработали и построили в рамках инженерного гоночного проекта "Формула Студент".

Визит Токаева в Алматинскую область

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

В первую очередь глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023".

Затем он выступил перед военнослужащими. Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

Кроме того, глава государства присоединился к солдатам за обедом. Он побеседовал с ними и даже передал привет родителям одного из военнослужащих.

Позже Касым-Жомарт Токаев ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Также в ходе своей рабочей поездки в Алматинскую область президент ознакомился с генеральным планом города Қонаев. Ему рассказали, как преобразится административный центр региона.

Еще сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов. В ходе беседы с аграриями глава государства отметил, что регион благодаря климатическим условиям и близости к мегаполису имеет большие возможности для привлечения инвесторов в отрасль.

После президент посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области. Президент отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035414-studenty-pokazali-tokaevu-razrabotannyy-imi-avtomobil/

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