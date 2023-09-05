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Освобождение "захваченной" Капчагайской ГЭС: Токаев понаблюдал за ходом военных учений

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023", передает официальный Telegram-канал Акорды.

Под руководством президента Республики Казахстан, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне "Берег" состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл Тойтарыс-2023".

Касым-Жомарт Токаев наблюдал за ходом учения со смотровой вышки.

Перед началом вооруженных маневров генерал-майоры Болат Журабаев и Алмаз Джумакеев доложили главе государства о применении Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск в оборонительной операции.

Бригадные тактические группы Десантно-штурмовых войск при поддержке авиации, а также во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и Сил специальных операций отработали тактические действия по захвату назначенного рубежа противника на противоположном берегу с преодолением водной преграды.

Подразделения Сил специальных операций и Национальной гвардии освободили Капчагайскую ГЭС, "захваченную" условным противником. Силами подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям проведена ликвидация последствий техногенной катастрофы, отработаны мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению.

По единому замыслу и плану, разработанному Генеральным штабом Вооруженных сил, была осуществлена стратегическая перегруппировка войск в районы проведения учений.

В частности, Военно-морские силы при поддержке авиации и Сил специальных операций обеспечивали безопасность объектов экономической деятельности в акватории Каспийского моря.

Соответствующие совместные учебно-боевые задачи выполнялись на полигонах Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Абайской областей.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Помимо участия в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023" он также посетит ряд объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035361-tokaev-posetil-strategicheskie-komandno-shtabnye-voennye-ucheniya-v-almatinskoy-oblasti-foto/

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