Токаеву показали Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области (фото)
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Сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.
Как доложил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев️, на сегодняшний день завершено возведение атлетического манежа, ледовой арены, многофункционального спортивного зала, зала для художественной и спортивной гимнастики, административного здания и гостиницы.
️Заканчивается строительство плавательного бассейна, зала единоборств, стрельбища, стадиона с трибунами и лукодрома.
Президент осмотрел инфраструктуру одного из крупнейших спортивных комплексов в СНГ, рассчитанного на 2300 спортсменов и соответствующего международным стандартам.
Главе государства рассказали об уникальности базы.
️Здесь расположены 9 крытых спортивных сооружений, предназначенных для проведения учебно-тренировочных занятий, лечебно-оздоровительных мероприятий, международных и республиканских соревнований.
️Кроме того, планируется осуществлять подготовку олимпийского резерва и национальных сборных команд по 23 видам спорта, среди которых легкая и тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, бокс, все виды борьбы, боевые искусства, водные виды спорта, пулевая стрельба и стрельба из лука.
Главе государства показали атлетический манеж, а также гостиницу для спортсменов.
Также Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спортсменами.
Президент отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта.
"Сейчас основные усилия нужно направить на подготовку к Олимпийским играм, другим турнирам европейского, мирового масштаба, Азиатским играм. Казахстан должен быть спортивной державой. Для этого мы строим такие серьезные спортивные сооружения. Надо продолжать наращивать спортивный потенциал городка", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства пожелал молодым спортсменам новых успехов.
Визит Токаева в Алматинскую область
Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.
В первую очередь глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023".
Затем он выступил перед военнослужащими. Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.
Кроме того, глава государства присоединился к солдатам за обедом. Он побеседовал с ними и даже передал привет родителям одного из военнослужащих.
Позже Касым-Жомарт Токаев ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Также в ходе своей рабочей поездки в Алматинскую область президент ознакомился с генеральным планом города Қонаев. Ему рассказали, как преобразится административный центр региона.
Еще сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов. В ходе беседы с аграриями глава государства отметил, что регион благодаря климатическим условиям и близости к мегаполису имеет большие возможности для привлечения инвесторов в отрасль.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035411-tokaevu-pokazali-respublikanskuyu-bazu-olimpiyskoy-podgotovki-v-almatinskoy-oblasti-foto/