Токаеву показали Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области (фото)

Касым-Жомарт Токаев осмотрел базу подготовки олимпийцев. Фото: Акорда

Сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Как доложил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев️, на сегодняшний день завершено возведение атлетического манежа, ледовой арены, многофункционального спортивного зала, зала для художественной и спортивной гимнастики, административного здания и гостиницы.

️Заканчивается строительство плавательного бассейна, зала единоборств, стрельбища, стадиона с трибунами и лукодрома.

Президент осмотрел инфраструктуру одного из крупнейших спортивных комплексов в СНГ, рассчитанного на 2300 спортсменов и соответствующего международным стандартам.

Главе государства рассказали об уникальности базы.

️Здесь расположены 9 крытых спортивных сооружений, предназначенных для проведения учебно-тренировочных занятий, лечебно-оздоровительных мероприятий, международных и республиканских соревнований.

️Кроме того, планируется осуществлять подготовку олимпийского резерва и национальных сборных команд по 23 видам спорта, среди которых легкая и тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, бокс, все виды борьбы, боевые искусства, водные виды спорта, пулевая стрельба и стрельба из лука.

Главе государства показали атлетический манеж, а также гостиницу для спортсменов.

Также Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спортсменами.

Президент отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта.

"Сейчас основные усилия нужно направить на подготовку к Олимпийским играм, другим турнирам европейского, мирового масштаба, Азиатским играм. Казахстан должен быть спортивной державой. Для этого мы строим такие серьезные спортивные сооружения. Надо продолжать наращивать спортивный потенциал городка", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава государства пожелал молодым спортсменам новых успехов.

Визит Токаева в Алматинскую область

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

В первую очередь глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023".

Затем он выступил перед военнослужащими. Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

Кроме того, глава государства присоединился к солдатам за обедом. Он побеседовал с ними и даже передал привет родителям одного из военнослужащих.

Позже Касым-Жомарт Токаев ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Также в ходе своей рабочей поездки в Алматинскую область президент ознакомился с генеральным планом города Қонаев. Ему рассказали, как преобразится административный центр региона.

Еще сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов. В ходе беседы с аграриями глава государства отметил, что регион благодаря климатическим условиям и близости к мегаполису имеет большие возможности для привлечения инвесторов в отрасль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035411-tokaevu-pokazali-respublikanskuyu-bazu-olimpiyskoy-podgotovki-v-almatinskoy-oblasti-foto/