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Токаев призвал армию готовиться к вызовам

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Касым-Жомарт Токаев в Алматинской области
Касым-Жомарт Токаев в Алматинской области. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил перед военнослужащими в Алматинской области после военных учений "Батыл тойтарыс-2023". Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

Глава государства высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

"Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам. Это главное требование для современной профессиональной армии. У нас только одна Родина – Казахстан! Обеспечение безопасности и защита нашей страны, земли и граждан – наш общий священный долг", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, наша армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи.

"Для этого принципиально важно оснастить ее высокотехнологичным вооружением и качественной военной техникой, в полной мере обеспечить боеприпасами. В своем недавнем послании я поставил приоритетную задачу – создать цикл производства с высокой долей локализации. Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие – все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране. В целом, оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать надежный фундамент боеспособности нашей армии", – подчеркнул президент.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, главными факторами эффективности Вооруженных сил являются боевая выучка и моральный дух офицеров и личного состава

"Предъявляются повышенные требования к подготовке войск и профессионализму командиров. Поэтому в условиях современного боя подразделениям следует быть готовыми действовать автономно, в отрыве от основных сил.

Командиры и начальники должны быть решительными, проявлять разумную инициативу, творчески подходить к решению поставленных задач, воплощать в себе образец мужества, стойкости и верности присяге, быть безупречным примером для подражания.

Сила армии – в дисциплине! И здесь роль командиров первостепенна. Необходимо поддерживать высокий уровень подготовки, слаженность и строгий порядок в Вооруженных силах. Каждый солдат должен в совершенстве владеть вверенными ему оружием и техникой, умело применять их в бою, проявлять решительность, мужество и отвагу", – подытожил президент.

В ходе военных учений "Батыл тойтарыс-2023" была проведена проверка готовности органов государственного и военного управления к выполнению оборонительной операции. Принятые в штабах на всех уровнях решения реализованы войсками в полном объеме.

В учениях были задействованы 8 тыс. военнослужащих и 600 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023", в ходе которого бригадные тактические группы Десантно-штурмовых войск при поддержке авиации, а также во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и Сил специальных операций отработали тактические действия по захвату назначенного рубежа противника на противоположном берегу с преодолением водной преграды.

Подразделения Сил специальных операций и Национальной гвардии освободили Капчагайскую ГЭС, "захваченную" условным противником. Силами подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям проведена ликвидация последствий техногенной катастрофы, отработаны мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению.

Ранее президент прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Далее он планирует посетить ряд объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034824-tokaev-prizval-armiyu-gotovitsya-k-vyzovam/

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