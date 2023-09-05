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Токаев вместе с солдатами пообедал в военном лагере (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил военный полевой лагерь и побеседовал с солдатами, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Как сообщает Акорда, президент сегодня также посетил военный полевой лагерь, где пообедал вместе с солдатами. На столе у военных – хлеб, порция гречки, вода, фрукты и гематоген (средство, которое применяется в качестве дополнительного источника железа).

Во время обеда глава государства также побеседовал с солдатами и даже передал привет родителям одного из военнослужащих.

Еще один солдат срочной службы выразил благодарность Министерству обороны за развитие военного дела в Казахстане, а также главе государства за поддержку молодежи.

"Я буду поддерживать молодежь всеми силами. Буду наблюдать за ростом, создавать условия, в том числе социальные. У нас страна молодая. Средний возраст граждан нашей страны – 32 года. Вы являетесь костяком нашего народа.

Мы реализуем мирную повестку, созидательную, мы не хотим ни с кем воевать. Мы хотим жить дружно со всеми государствами. Я эту политику провожу, эту дипломатию претворяю в жизнь. Но армия нашего государства должна быть в полной боеспособности. (…) Без армии государства не бывает.

А так мы будем заниматься именно мирным строительством, проводить реформы, создавать условия прежде всего для молодежи. Молодежь у нас креативная, умная", – сказал Токаев в ответ.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

В первую очередь глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023".

Затем он выступил перед военнослужащими. Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035383-tokaev-vmeste-s-soldatami-poobedal-v-voennom-lagere-foto/

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