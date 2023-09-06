Балхаш не сможет давать воду для АЭС, заявил депутат

АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат Сергей Пономарев в кулуарах мажилиса высказался о строительстве АЭС в Казахстане. По его словам, нужно тщательно продумать вопрос с учетом дефицита воды, передает корреспондент NUR.KZ.

Сергей Пономарев указал, что местные жители Балхаша, где планируется строительство АЭС, двумя руками за возрождение поселка. Но, по его словам, имеется много нюансов.

"У нас фобия аварий, у нас есть пример Чернобыля, Семипалатинского ядерного полигона. Безусловно, это очень серьезный вопрос. Ну и есть еще такой вопрос – я не могу его не задеть как эколог – река Или ведет из Китая.

Китай не подписал конвенцию о трансграничных реках. И он использует воды столько, сколько нужно. А это около 70% стока озера Балхаш. Остальное дают наши местные реки. И глубина озера Балхаш – шесть метров, это совсем мало, если оно мелеет хотя бы на 2-2,5 метра, то это будет болото. Естественно, оно не сможет давать воду для атомной станции", – заявил мажилисмен.

Сергей Пономарев. Фото: parlam.kz

"Сухая" атомная станция, по его словам, это совсем другие деньги, совсем другие вопросы, которые пока не рассматриваются.

"Я считаю, что нужно очень глубоко вникать в тему, и то, что будет референдум в нашей стране, а это очень недешевое мероприятие, я считаю, что это очень актуально, это очень важно. Я как эколог, как журналист, как человек, который в теме, даже я должен подумать и хорошо взвесить все "за" и "против".

Но я совершенно точно знаю, что тех энергетических мощностей, которые есть в стране, не хватит. А мы говорим о перспективе через пять лет… сейчас мы уже сталкиваемся с отсутствием воды, ее нехваткой. Через пять лет у нас будут также отключать электрическую энергию в стране, если мы не примем меры", – указал на сложную дилемму депутат.

Строительство АЭС в Казахстане

Информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго называли "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще не было.

В феврале акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов – их пообещали провести после формирования маслихата.

Позже новый министр энергетики Казахстана и экс-глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

Тем не менее в середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет.

В начале июля глава Минэнерго рассказал, нет ли опасений, что такие же аварии, какая произошла на западе страны на ТЭС МАЭК, случатся и на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем.

А в середине августа он заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Между тем 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания прокомментировал строительство АЭС в Казахстане. Он поручил провести референдум.

"Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", – заявил Токаев.

Позже в Минэнерго рассказали, для чего нужно проведение референдума по вопросу строительства АЭС в стране.

Также вице-премьер-министр и руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035498-balhash-ne-smozhet-davat-vodu-dlya-aes-zayavil-deputat/