Запрет на вывоз бензина и дизтоплива снова продлили в Казахстане

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В Казахстане вновь продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива. Совместный приказ Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана опубликован на официальном портале эталонного контрольного банка НПА РК.

Запрет вводится на 6 месяцев.

Согласно документу, из страны запрещено вывозить автомобильным транспортом бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0).

При этом запрет не касается:

продуктов в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств,

авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей).

Комитету госдоходов Минфина и Погранслужбе КНБ РК поручено принять соответствующие меры.

Напомним, запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны был введен в июле прошлого года. В последующем его несколько раз продлевали.

Ситуация с ГСМ в Казахстане

Напомним, 3 апреля тогда еще министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

12 апреля Минэнерго опубликовало приказ, согласно которому в стране были утверждены новые цены на топливо:

предельная розничная цена на бензин марок АИ-92 и АИ-93 выросла со 182 тенге до 205 тенге за литр для всех регионов Казахстана;

за литр для всех регионов Казахстана; дизельное топливо подорожало с 230-260 тенге до 295 тенге.

Ранее о повышении цен на топливо высказался премьер-министр Алихан Смаилов.

По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ.

Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане, так как в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане - на 64%, в Узбекистане - в 2 раза.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тыс. тонн по текущему году", - заявил Смаилов.

В июне министр энергетики Саткалиев предупредил казахстанцев о предстоящих ремонтах на Павлодарском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах. Он подчеркивал, что на период ремонта ПНПЗ сформирован необходимый запас дизельного топлива и бензина АИ-95.

Несмотря на это, после новости о повышении цен на топливо в некоторых регионах Казахстана исчез дизель - нехватку ощутили жители Алматы и Шымкента.

Власти объясняли, что наблюдался ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. Это вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС.

А в середине июля глава Минэнерго высказался о рисках дефицита бензина АИ-95.

"Наметился тренд на появление дефицита 95-го бензина. Это связано с ремонтами, которые у нас проводили на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе, а также аварийной остановке Атырауского завода", - заявил он.

Министр отметил, что сейчас необходимый объем на нефтебазах и заводах накоплен и идет отгрузка данного вида топлива в соответствии с заявками акиматов.

Добавим также, что на этой недели автомобилисты из ВКО жаловались на дефицит бензина в регионе, а автолюбители из Актюбинской области столкнулись с нехваткой автогаза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031245-zapret-na-vyvoz-benzina-i-diztopliva-snova-prodlili-v-kazahstane/