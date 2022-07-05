Запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом ввели в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министры энергетики, финансов и внутренних дел Казахстана, а также председатель КНБ РК подписали совместный приказ, которым вводится запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны на 6 месяцев. Документ размещен на официальном портале эталонного контрольного банка НПА РК.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", – говорится в приказе "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".

КГД и Погранслужбе поручено принять необходимые меры для реализации приказа, а МВД РК – оказать содействие по недопущению случаев вывоза товаров, указанных в документе, в бензобаках, несоответствующих стандартам, предусмотренным заводом-изготовителем авто, а также в отдельных емкостях объемом более 20 литров.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 12 июля.

Напомним, ранее глава Минэнерго Болат Акчулаков объяснял, для чего нужен подобный запрет.

"Наша основная задача – не допускать резкого роста цен, поэтому, по мнению министерства, скорее всего, запрет на вывоз будем продлевать и после мая. Для того, чтобы на внутреннем рынке сохранить стабильную поставку и не допускать роста цен", – заявлял министр еще в апреле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977004-zapret-na-vyvoz-benzina-i-diztopliva-avtotransportom-vveli-v-kazahstane/