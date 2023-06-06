Рейды по продаже бензина и дизтоплива будут проводить в регионах, заявил глава Минэнерго
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Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сегодня в кулуарах кабмина высказался о ситуации на рынке ГСМ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Саткалиев сообщил, что проводится большая работа по обеспечению населения топливом.
"Павлодарский нефтеперерабатывающий завод планирует на 40 дней ремонтные работы. На этот период сформирован необходимый запас дизельного топлива и бензина А-95. Совместно с акиматами будут проводиться рейды по необходимости отпуска в сеть необходимого объема бензина и дизельного топлива", - заявил он.
Параллельно ведомство будет, по его словам, готовиться к уборочным работам.
"На начало сентября планируется ремонт Атырауского нефтеперерабатывающего завода, поэтому необходимо, помимо стабильной выработки нефтепродуктов на отечественных нефтеперерабатывающих заводах, обеспечить необходимый объем импорта", - резюмировал министр.
Ситуация с ГСМ в Казахстане
В конце марта стало известно, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане.
В начале апреля экс-глава Минэнерго предупредил казахстанцев о том, что цены на ГСМ намерены повысить в РК.
Позже глава правительства Алихан Смаилов сделал заявление по ценам на топливо. По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ. Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане.
После новости о повышении цен на топливо в некоторых регионах Казахстана исчез дизель - нехватку ощутили жители Алматы и Шымкента.
Власти объяснили, что наблюдался ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. Это вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС.
В правительстве, в ходе обсуждения ситуации с топливом на рынке, отметили, что спекуляции на рынке ГСМ недопустимы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023593-reydy-po-prodazhe-benzina-i-diztopliva-budut-provodit-v-regionah-zayavil-glava-minenergo/