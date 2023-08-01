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На дефицит и ограничение на продажу бензина пожаловались водители ВКО

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Автозаправочная станция
АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Автомобилисты из Восточно-Казахстанской области заявили, что на некоторых АЗС региона топливо отпускают только по талонам. Ситуацию объяснили в профильном ведомстве, передает YK-news.kz.

В редакцию издания обратились водители, заявившие о дефиците бензина в некоторых населенных пунктах ВКО. По словам автомобилистов, ограничение по продаже бензина имеется на автозаправочных станциях в Серебрянске, Белоусовке Глубоковского района, Риддере, районе Самар.

Ситуацию прокомментировали в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области.

"Дефицит бензина наблюдается в основном на небольших АЗС. В Усть-Каменогорске ситуация стабильная. Что касается района Алтай, то бензин АИ-92 есть во всех АЗС, бензин АИ-95 выдают по талонам только на одной заправке. И то, это произошло потому, что у них его мало осталось, но 15 тонн уже в пути.

В Риддере только на некоторых АЗС бензин АИ-95 выдают по талонам, бензин АИ-92 - в свободном доступе", - заявила главный специалист отдела торговли УПИИР Жадра Ерланова.

Напомним, ранее на отсутствие бензина на заправках жаловались водители из Астаны. Тогда в "КазМунайГазе" заявляли, что объемы по плану производства АИ-95 полностью выполнены, а дефицит топлива на АЗС объясняли проблемами с логистикой.

Ситуация с ГСМ в Казахстане

Напомним, 3 апреля экс-министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

12 апреля Минэнерго опубликовало приказ, согласно которому в стране были утверждены новые цены на топливо:

  • предельная розничная цена на бензин марок АИ-92 и АИ-93 выросла со 182 тенге до 205 тенге за литр для всех регионов Казахстана;
  • дизельное топливо подорожало с 230-260 тенге до 295 тенге.

Ранее о повышении цен на топливо высказался премьер-министр Алихан Смаилов. По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ.

Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане, так как в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане - на 64%, в Узбекистане - в 2 раза.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тыс. тонн по текущему году", - заявил Смаилов.

В июне министр энергетики Саткалиев предупредил казахстанцев о предстоящих ремонтах на Павлодарском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах. Он подчеркивал, что на период ремонта ПНПЗ сформирован необходимый запас дизельного топлива и бензина АИ-95.

Несмотря на это, после новости о повышении цен на топливо в некоторых регионах Казахстана исчез дизель - нехватку ощутили жители Алматы и Шымкента.

Власти объясняли, что наблюдался ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. Это вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС.

А в середине июля глава Минэнерго высказался о рисках дефицита бензина АИ-95.

"Наметился тренд на появление дефицита 95-го бензина. Это связано с ремонтами, которые у нас проводили на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе, а также аварийной остановке Атырауского завода", - заявил он.

Министр отметил, что сейчас необходимый объем на нефтебазах и заводах накоплен и идет отгрузка данного вида топлива в соответствии с заявками акиматов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030773-na-defitsit-i-ogranichenie-na-prodazhu-benzina-pozhalovalis-voditeli-vko/

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