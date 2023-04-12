Предельные цены на бензин и дизтопливо выросли в Казахстане

Заправка машины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во избежание дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Казахстане были увеличены предельные цены на регулируемые государством нефтепродукты. Как они изменились, узнали журналисты NUR.KZ.

С сегодняшнего дня вводятся в действие изменения в приказ министра энергетики РК «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен».

Документ об их внесении опубликован на портале Министерства энергетики РК.

В первую очередь был изменен заголовок приказа, в котором уточнили, что данные пределы действуют для стационарных автозаправочных станций.

Далее изменения коснулись и стоимости ГСМ, в частности, в стране выросла предельная розничная цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 – до 205 тенге за литр для всех регионов Казахстана.

Ранее она составляла 187 тенге для в Костанайской и Северо-Казахстанской областей, а для остальных регионов – 182 тенге за литр.

До 295 тенге за литр увеличилась предельная цена на летнее и межсезонное дизельное топливо для водителей, предъявивших казахстанское водительское удостоверение, в объеме до 100 литров в сутки (300 литров – для грузовиков, автобусов и спецтранспорта).

Ранее при таких же условиях его стоимость составляла 230-260 тенге в зависимости от региона.

При превышении лимитов и остальных условиях предельная цена на летнее и межсезонное дизтопливо по-прежнему будет составлять 450 тенге за литр.

В пояснительной записке к проекту приказа о внесении изменений, который обсуждался ранее, указано, что они вводятся во избежание дефицита горюче-смазочных материалов из-за их перетока из Казахстана в приграничные страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016413-predelnye-tseny-na-benzin-i-diztoplivo-vyrosli-v-kazahstane/