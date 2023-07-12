Есть ли угроза дефицита топлива в Казахстане, рассказал глава Минэнерго

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сегодня на пресс-конференции в правительстве высказался о рисках дефицита бензина АИ-95, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр прокомментировал ситуацию с топливом.

"Наметился тренд на появление дефицита 95-го бензина. Это связано с ремонтами, которые у нас проводили на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе, а также аварийной остановке Атырауского завода", - заявил он.

Между тем, по его данным, сейчас необходимый объем на нефтебазах и заводах накоплен и идет отгрузка данного вида топлива в соответствии с заявками акиматов.

"Да, в направлениях, где идет повышенный объем потребления, возможны сбои. Дефицит будет покрыт за счет внутренних поставок. 95-й - это нерегулируемый вид топлива, сами заправщики имеют право повышать цены.

Мы, как министерство энергетики, можем давать рекомендации в плане индикатора цен. Мы данную работу проводим с собственниками и продукта, и с сетками, предприятиями, которые владеют АЗС - с целью недопущения резкого роста цены на этот вид топлива", - резюмировал министр энергетики.

Ситуация с ГСМ в Казахстане

В конце марта стало известно, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане.

В начале апреля экс-глава Минэнерго предупредил казахстанцев о том, что цены на ГСМ намерены повысить в РК.

Позже глава правительства Алихан Смаилов сделал заявление по ценам на топливо. По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ. Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане.

12 апреля в Казахстане повысили цены на бензин и дизельное топлива - в силу вступил соответствующий приказ главы Минэнерго.

В правительстве, в ходе обсуждения ситуации с топливом на рынке, отметили, что спекуляции на рынке ГСМ недопустимы.

В июне Саткалиев предупредил казахстанцев о предстоящих ремонтах на Павлодарском НПЗ и Атырауском НПЗ.

Он подчеркнул, что на период ремонта ПНПЗ сформирован необходимый запас дизельного топлива и бензина АИ-95. Совместно с акиматами будут проводиться рейды по необходимости отпуска в сеть необходимого объема бензина и дизельного топлива.

В связи с ожидающимся ремонтом на АНПЗ в сентябреэтого года министр заявил, что также нужно обеспечить необходимый объем импорта топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2028349-est-li-ugroza-defitsita-topliva-v-kazahstane-rasskazal-glava-minenergo/