"По талонам": что происходит на казахстанских АЗС после новости о повышении цен на топливо

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После новости о повышении цен на топливо в некоторых регионах Казахстана исчез дизель. А именно нехватку ощутили жители Алматы и Шымкента, передает сайт телеканала КТК.

Житель Шымкента Бахтияр Атамуратов уже неделю ищет дизельное толпиво по всему мегаполису. По его словам, если в крупных сетях АЗС горючее есть, то его выдают только по талонам.

"Уже две недели так ездим, ищем. Нет солярки. Никто не проверяет, на заправках есть или нет. Заходишь, талон спрашивают. А талон где брать? Нигде нет. Чуть добавишь – "сделаем, найдем". Если солярка подорожает, и продукты подорожают", – рассказал он.

Как отмечают корреспонденты телеканала, в приграничных регионах Казахстана новость о повышении цен на топливо заметного ажиотажа не вызвала. На заправочных станциях очередей нет, бензин и дизель в свободной продаже.

"Не знаю. Это у них или какой-то сговор, специально Шымкентский завод закрыли. Теперь на юге солярки нет. Опять ажиотаж. Из-за ажиотажа солярки нет. Ну как нет? Нефть есть, заводы работают. Как нет солярки?" – возмущен дальнобойщик Дастан Оспанов.

Между тем сложная ситуация с соляркой наблюдается и в южной столице. На некоторых заправках висят пустые табло. Однако водители, которые ездят на дизеле, пока не паникуют. Надежда найти горючее есть. Кое-где продают остатки. За литр зимнего дизеля просят 550 тенге. При этом летний дизель продают лимитировано по льготной цене – 230 тенге за литр.

Источник: КТК

Предельные цены на бензин и дизтопливо в Казахстане

Напомним, зимнее дизельное топливо в среднем по Казахстану в феврале 2023 года стоило 631 тенге за литр. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года оно подорожало почти в два раза (на 82%).

Пару дней назад в Минэнерго заявили о повышении цен на топливо, в том числе на бензин и дизель. Позже министерство опубликовало проект приказа об установлении предельных розничных цен на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель в Казахстане.

Согласно документу, цены на топливо составят:

бензин марки АИ-80 – 89 тенге за литр;

бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 205 тенге за литр;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр.

И если проект будет принят, то он будет введен в действие уже с 12 апреля.

В свою очередь уже бывший министр энергетики Болат Акчулаков высказался о влиянии роста цен на топливо в Казахстане на ценообразование других товаров.

Вчера премьер-министр страны Алихан Смаилов заявил, что повышение предельных цен на бензин и дизель – вынужденная мера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015474-po-talonam-chto-proishodit-na-kazahstanskih-azs-posle-novosti-o-povyshenii-tsen-na-toplivo-video/