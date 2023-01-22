Продлен запрет на вывоз бензина и дизтоплива из Казахстана

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана подписали приказ, согласно которому запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива продлен еще на 6 месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале эталонного контрольного банка НПА РК.

Согласно приказу, с территории РК запрещено вывозить автомобильным транспортом бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0).

Запрет не касается также:

продуктов в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств,

авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей).

Комитету госдоходов Минфина и Погранслужбе КНБ РК поручено принять соответствующие меры.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования, то есть 30 января.

Напомним, запрет на вывоз бензина и дизельного топлива действует в Казахстане с июля прошлого года. В декабре на публичное обсуждение был вынесен проект приказа о продлении запрета.

Между тем в пятницу сообщалось, что в Казахстане усилят контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов. В правительстве заявляли, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006294-prodlen-zapret-na-vyvoz-benzina-i-diztopliva-iz-kazahstana/