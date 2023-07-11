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"Это очень опасно": Токаев о загрязнении реки Есиль

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Сброс отходов в воду
Трубы. Иллюстративное фото: aquatarkus/Getty Images

Сегодня на совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев высказался о загрязнении реки Есиль, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Он поручил расширить озеро-накопитель Карабидайык, поскольку сбросы воды с очистных напрямую в Есиль загрязняют реку.

"Еще одна актуальная проблема – очистка сточных вод. В настоящее время в городе действует единственное очистное сооружение, которое работает на пределе своих возможностей. Дефицит мощностей данного канализационного очистного сооружения составляет 140 тыс. м3 в сутки", - заявил Токаев.

Он сообщил, что в сутки поступление сточных вод в Астане – около 250 тыс. м3, во время обильных дождей или таяния снега – 300-330 тыс. м3, что дает огромную нагрузку.

"Строительство второго такого сооружения (очистного - прим. ред.) следовало начать одновременно с возведением третьей насосно-фильтровальной станции. Однако НФС-3 уже готовится к вводу в эксплуатацию, а КОС-2 все еще на стадии проектирования», - добавил Токаев.

С 2024 года он поручил начать строительство НФС-4, а также еще одного водовода технической воды от насосной станции в районе Тельмана.

Также Токаев заявил о загрязнении реки Есиль водами с очистных сооружений.

"Поручаю акимату до конца следующего года расширить озеро-накопитель Карабидайык. Сейчас сбросы в реку Есиль с очистных сооружений загрязняют единственную водную артерию города. Это очень опасно, просто недопустимо.

Правительству нужно решить вопросы нормативного регулирования этих сбросов. Вот чем должно заниматься правительство и министерство - нормативное регулирование", - заключил Токаев.

Напомним, что сегодня глава государства также высказался о работе Минэкологии - ведомство подверглось критике от президента.

Токаев подчеркнул, что Астанинское водохранилище сильно загрязнено.

"Нужно провести работы по очистке и углублению дна резервуара. Необходимо тщательно исследовать и укрепить дамбу Астанинского водохранилища, провести ремонт его шлюзов и обеспечить регулярную подпитку от канала имени Сатпаева. Все работы должны быть проведены незамедлительно", – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что крайне важно срочно привести в порядок техническое состояние водного резервуара, так как у Астаны нет других источников снабжения питьевой водой.

Поднял глава государства и вопрос об обеспечении астанчан питьевой водой.

"Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии",- заявил президент по этому поводу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028204-tokaev-sbrosy-s-ochistnyh-zagryaznyayut-reku-esil-eto-ochen-opasno/

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