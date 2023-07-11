"ТЭЦ возглавляет юрист": Токаев о руководящем составе коммунальных предприятий в Астане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны отметил, что обустройство инженерной инфраструктуры города во многом зависит от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Прошлый отопительный сезон для столицы прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей. Избежать коллапса удалось по большей части благодаря теплой зиме. При этом местные власти продолжают содействовать возведению миллионов квадратных метров жилья, будучи, по сути, не готовы обеспечить их нормальное теплоснабжение", - заявил президент.

По его словам, развитие инженерной инфраструктуры города во многом зависит и от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия.

"Женис Махмудулы, в начале года вам было дано поручение провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий. Это поручение, как я понимаю, находится еще на стадии исполнения. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник.

Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие", - сказал Токаев.

Напомним, в прошлом месяце Касым-Жомарт Токаев заслушал отче акима Астаны Жениса Касымбека о развитии города. В завершение глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству, озеленению города и подготовке к отопительному сезону.

Между тем в конце июня премьер-министр заявил, что оценивает подготовку к отопительному сезону как неудовлетворительную – чиновникам он пригрозил кадровыми решениями, если ситуацию не изменят.

Позже глава кабмина отметил, что в процессе подготовки к предстоящему отопительному сезону возникают проблемные вопросы, требующие самого пристального внимания. В частности, по ряду объектов срываются сроки проводимых работ.

Кроме того, глава Минэнерго показал карту износа казахстанских ТЭЦ. Так, износ ТЭЦ-2 Астаны составляет 49,1%, предприятие было запущено в 1979 году. ТЭЦ-1 Астаны – износ 31,2%, запущена в 1971 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028186-v-stolitse-tets-vozglavlyaet-yurist-tokaev-o-rukovodyaschem-sostave-kommunalnyh-predpriyatiy-v-astane/