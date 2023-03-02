Насколько сократят финансирование канцелярии первого президента, рассказали в Минфине

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков в кулуарах сената рассказал, насколько сократят финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, насколько сократят финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева.

"В рамках уточненного бюджета мы минусуем в районе 130 млн тенге от канцелярии первого президента РК. Оставшиеся средства заложены в районе 1-1,5 млрд тенге, из них в районе 130 млн минусуется. Только на этот год", – заявил в ответ Даурен Темирбеков.

Ранее журналисты поинтересовались у министра финансов Ерулана Жамаубаева, что будет с финансированием канцелярии Нурсултана Назарбаева после постановки на утрату закона о Елбасы. Представители СМИ отметили, что на финансирование в трехлетний период уже заложено 5,6 млрд тенге.

По словам министра, выделение средств канцелярии первого президента сократят, как только все соответствующие изменения будут внесены.

Напомним, 11 января Конституционный суд Казахстана вынес свое первое решение, согласно которому закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" был признан утратившим силу. Решение было принято после того, как в силу вступили поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса Первого Президента.

13 января в Минюсте сообщили, что для полной отмены закона о первом президенте необходимо скорректировать еще 20 нормативных актов, касающихся полномочий Елбасы.

16 февраля стало известно, что официальный сайт первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сменил название и адрес – теперь вместо Elbasy.kz он называется Nazarbayev.kz.

Согласно закону "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", Нурсултан Назарбаев имел ряд привилегий, среди которых:

ему пожизненно принадлежало право обращаться к народу РК, госорганам;

участвовать в заседаниях правительства;

выступать перед парламентом с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011520-naskolko-sokratyat-finansirovanie-kantselyarii-pervogo-prezidenta-rasskazali-v-minfine/