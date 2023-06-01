Госохрана перестанет отвечать за безопасность Назарбаева

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Служба государственной охраны РК не будет больше отвечать за безопасность первого президента страны. Соответствующий проект указа опубликован на портале "Открытые НПА".

"Служба государственной охраны Республики Казахстан – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов", – говорится в документе.

При этом ранее говорилось, что в компетенции госохраны входят "охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, других охраняемых лиц, объектов".

Отмечается, что поправки вносятся в связи с отменой Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Сейчас, по закону, Служба госохраны обязана организовывать обеспечение связью первого президента, а также предотвращать и пресекать правонарушения, посягающие на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность первого президента.

Если поправки будут приняты, то данные обязанности будут отменены.

Также, на основании поправок, начальник Службы госохраны будет нести персональную ответственность только за личную безопасность президента Казахстана.

Кроме того, по документу, Назарбаев не сможет назначать на должности и освобождать от них сотрудников госохраны.

Публичное обсуждение проекта продлится до 14 июня.

Напомним, в июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе текущего года Конституционный суд вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" был признан утратившим силу.

Через несколько дней депутаты парламента приняли сразу в двух чтениях проект закона, которым ставился на утрату закон о Елбасы. Позже в феврале его подписал Токаев.

Ранее также стало известно, каких привилегий лишился Нурсултан Назарбаев после отмены закона "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Между тем вчера, 31 мая, депутат Снежанна Имашева сообщила, что на рассмотрение в мажилис поступили поправки об исключении из УК статей с наказанием за оскорбление Елбасы, а также за нарушение гарантий его неприкосновенности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022920-gosohrana-perestanet-otvechat-za-bezopasnost-nazarbaeva/