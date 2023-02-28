"Будем постепенно сокращать": Минфин о финансировании канцелярии Назарбаева

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах кабмина рассказал, что будет с финансированием канцелярии Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что на финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева в трехлетний период уже заложено 5,6 млрд тенге. В связи с этим они поинтересовались, что будет с этими деньгами после постановки на утрату закона о Елбасы.

"Есть закон, подзаконные акты, соответствующие указы, постановления. Как только внесут все изменения, мы, естественно, сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование. Для нас, это понятно, закон первее.

Есть еще подзаконные акты, которые должны быть также приняты. После этого мы примем решение относительно финансирования. Пока мы будем постепенно сокращать", – заявил Ерулан Жамаубаев.

Представители СМИ уточнили, в какой срок должны принять подзаконные акты.

"Очень много нормативно-правовых актов. В том числе и постановлений правительства, указов. Все это (будет – прим. ред.) приводиться в соответствие в ближайшие месяца два", – ответил министр.

Напомним, что 15 февраля Касым-Жомарт Токаев подписал закон о лишении Нурсултана Назарбаева особого статуса Первого Президента и Елбасы.

Это решение было принято после того, как в силу вступили поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса Первого Президента.

16 февраля официальный сайт первого президента Казахстана сменил название и адрес с Elbasy.kz на Nazarbayev.kz.

При этом в середине января Минюст сообщал, что для полной отмены закона о Первом Президенте необходимо скорректировать как минимум 20 нормативных актов, касающихся полномочий Елбасы.

Ранее мы также рассказывали, какими именно привилегиями обладал Нурсултан Назарбаев согласно этому закону.

В числе прочего согласно утратившему силу Конституционному закону "О Первом Президенте РК – Елбасы" гарантировалась банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов первого президента и его семьи.

Также Первый Президент мог претендовать на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента, которая повышалась с учетом роста должностного оклада президента, обязательное госстрахование за счет средств республиканского бюджета на сумму, равную годовому должностному окладу президента.

Кроме того, каждому члену семьи первого президента, проживавшему совместно с ним, пожизненно назначалось ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011180-budem-postepenno-sokraschat-minfin-o-finansirovanii-kantselyarii-nazarbaeva/