Канцелярия Назарбаева перестанет существовать, сообщили в Минфине

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Сегодня в кулуарах мажилиса глава Минфина сообщил о реструктуризации офиса Нурсултана Назарбаева – часть работников из его канцелярии переведут в другие организации, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас идет реструктуризация данного офиса. Часть людей будет передана в другие организации, часть – сокращены. Канцелярии как таковой существовать не будет. Она на стадии реструктуризации", – сообщил министр финансов и зампремьер-министра Ерулан Жамаубаев.

Он добавил, что вопрос будет решен в течение ближайших 1–1,5 месяцев.

Напомним, ранее в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023802-kantselyariya-nazarbaeva-perestanet-suschestvovat-soobschili-v-minfine/