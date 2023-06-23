Повышение зарплат и стипендий, охрана в школах: глава Минпросвещения отчитался перед Токаевым

Касым-Жомарт Токаев и Гани Бейсембаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня был проинформирован о принимаемых мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране, передает официальный сайт Акорды.

Президенту было доложено, что с сентября текущего года заработная плата педагогов дошкольного образования повысится на 30%. До конца этого года планируется открытие 81 тысячи новых мест в детских садах. 98 тысяч детей из социально-уязвимых слоев населения будут обеспечены бесплатным питанием.

По словам министра просвещения, совершенствуется процедура аттестации педагогов, профессиональная компетенция педагога будет оцениваться только через предметные знания, а результаты деятельности на основе образовательных достижений обучающихся.

Гани Бейсембаев также доложил, что с 1 сентября этого года обучающиеся 1-4 классов будут полностью обеспечены бесплатным питанием. Планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления.

Главе государства был представлен проект Концепции развития сельских школ. В 2023 году 80% студентов технического и профессионального образования обучаются на бесплатной основе, в том числе с сентября текущего года стипендия будет увеличена на 50% с доведением в 2024 году до 100%. Впервые предприятия участвуют в целевой подготовке кадров с условием обязательного трудоустройства выпускника колледжа.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев поручил проводить постоянную работу по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.

Напомним, в январе текущего года Гани Бейсембаев стал министром просвещения Республики Казахстан. В апреле его переназначили на этот пост.

Проверки безопасности в школах Казахстана

В Министерстве просвещения РК после нападения на учеников, которое произошло 13 февраля в одной из школ Петропавловска и едва не закончилось трагедией, поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных учреждениях страны.

В свою очередь вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов отметил, что в школе, где случилось нападение, не было профессиональной охраны. А глава комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова объявила о проверках безопасности в казахстанских школах.

Кроме того, ответственным госорганам поручили завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Позднее заместитель начальника управления Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК Серик Куспанов рассказал, на 1 января 2023 года частными охранными организациями, имеющими соответствующую лицензию, охраняется 3 404 школы и 1 371 детский сад страны.

Также глава МВД Марат Ахметжанов высказался о том, что нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а вахтеры. А министр просвещения Гани Бейсембаев предложил усилить персональную ответственность директоров школ за безопасность детей.

Позже в Министерстве просвещения Казахстана предложили внести изменения в Типовые правила деятельности школ. Согласно документу, во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026097-tokaev-prinyal-ministra-prosvescheniya-gani-beysembaeva/