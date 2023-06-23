Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Повышение зарплат и стипендий, охрана в школах: глава Минпросвещения отчитался перед Токаевым

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Гани Бейсембаев
Касым-Жомарт Токаев и Гани Бейсембаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня был проинформирован о принимаемых мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране, передает официальный сайт Акорды.

Президенту было доложено, что с сентября текущего года заработная плата педагогов дошкольного образования повысится на 30%. До конца этого года планируется открытие 81 тысячи новых мест в детских садах. 98 тысяч детей из социально-уязвимых слоев населения будут обеспечены бесплатным питанием.

По словам министра просвещения, совершенствуется процедура аттестации педагогов, профессиональная компетенция педагога будет оцениваться только через предметные знания, а результаты деятельности на основе образовательных достижений обучающихся.

Гани Бейсембаев также доложил, что с 1 сентября этого года обучающиеся 1-4 классов будут полностью обеспечены бесплатным питанием. Планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления.

Главе государства был представлен проект Концепции развития сельских школ. В 2023 году 80% студентов технического и профессионального образования обучаются на бесплатной основе, в том числе с сентября текущего года стипендия будет увеличена на 50% с доведением в 2024 году до 100%. Впервые предприятия участвуют в целевой подготовке кадров с условием обязательного трудоустройства выпускника колледжа.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев поручил проводить постоянную работу по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.

Напомним, в январе текущего года Гани Бейсембаев стал министром просвещения Республики Казахстан. В апреле его переназначили на этот пост.

Проверки безопасности в школах Казахстана

В Министерстве просвещения РК после нападения на учеников, которое произошло 13 февраля в одной из школ Петропавловска и едва не закончилось трагедией, поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных учреждениях страны.

В свою очередь вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов отметил, что в школе, где случилось нападение, не было профессиональной охраны. А глава комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова объявила о проверках безопасности в казахстанских школах.

Кроме того, ответственным госорганам поручили завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Позднее заместитель начальника управления Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК Серик Куспанов рассказал, на 1 января 2023 года частными охранными организациями, имеющими соответствующую лицензию, охраняется 3 404 школы и 1 371 детский сад страны.

Также глава МВД Марат Ахметжанов высказался о том, что нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а вахтеры. А министр просвещения Гани Бейсембаев предложил усилить персональную ответственность директоров школ за безопасность детей.

Позже в Министерстве просвещения Казахстана предложили внести изменения в Типовые правила деятельности школ. Согласно документу, во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026097-tokaev-prinyal-ministra-prosvescheniya-gani-beysembaeva/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.