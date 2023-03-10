Правила безопасности хотят изменить в школах Казахстана

Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Министерстве просвещения Казахстана предложили внести изменения в Типовые правила деятельности школ. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, в ведомстве намерены в правила внести дополнение о том, что во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители.

"Во время проведения учебно-воспитательного процесса в организации образования и учебно-воспитательных мероприятий, проводимых за пределами организации образования, ответственность за жизнь и безопасность обучающихся возлагается на педагогов в соответствии с приказом руководителя организации образования", – говорится в проекте приказа.

Кроме того, если ученик совершил проступок, который нарушает требования внутреннего распорядка школы, то не допускается его отстранение от уроков, а также выдворение из организации образования без сопровождения родителей или иных законных представителей. В данном случае организация образования должна уведомить родителей или иных законных представителей о произошедшем случае с их приглашением в организацию образования, при необходимости принимают соответствующие меры.

"На уроках обучающимися и педагогами мобильные средства связи не используются, за исключением случаев необходимости их применения на уроке по решению педагога", – указывается в документе.

В данное время проект закона находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 28 марта.

Проверки безопасности в школах Казахстана

В Министерстве просвещения РК после нападения на учеников, которое произошло 13 февраля в одной из школ Петропавловска и едва не закончилось трагедией, поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных учреждениях страны.

В свою очередь вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов отметил, что в школе, где случилось нападение, не было профессиональной охраны. А глава комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова объявила о проверках безопасности в казахстанских школах.

Кроме того, ответственным госорганам поручили завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Позднее заместитель начальника управления Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК Серик Куспанов рассказал, на 1 января 2023 года частными охранными организациями, имеющими соответствующую лицензию, охраняется 3 404 школы и 1 371 детский сад страны.

Также на этой неделе глава МВД Марат Ахметжанов высказался о том, что нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а вахтеры. А министр просвещения Гани Бейсембаев предложил усилить персональную ответственность директоров школ за безопасность детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012423-pravila-bezopasnosti-hotyat-izmenit-v-shkolah-kazahstana/