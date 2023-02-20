Сколько школ Казахстана не оснащены охраной, рассказали в МВД

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель начальника управления Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК Серик Куспанов на брифинге ведомства рассказал, сколько школ в Казахстане не оборудованы лицензированной охранной системой, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Куспанов сообщил, что по состоянию на 1 января текущего года частными охранными организациями, имеющими соответствующую лицензию, охраняется 3 404 школы и 1 371 детский сад.

"Исходя из представленных сведений, 3 298 школ и 4 214 детских садов в настоящее время – без лицензированной охраны. По остальным учебным заведениям (вузы и колледжи) нами статистика не ведется.

По вопросу причины отсутствия в учебных заведениях лицензированной охраны необходимо исходить из финансовых средств, выделяемых из местного бюджета для закупа охранных услуг, поскольку частные охранные организации оказывают их на платной основе", - заявил он.

Этим вопросом, подчеркнул спикер, должны заниматься местные исполнительные органы, акиматы совместно с Министерством просвещения.

Напомним, меры по охране школ в Казахстане решили усилить после вооруженного нападения на школьников в Петропавловске, которое произошло 13 февраля.

Сообщалось, что ученик девятого класса пронес в школу топор и нож. До начала занятий он нанес телесные повреждения в туалете учебного заведения троим детям. Девятиклассника задержали.

Позже в Управлении образования Северо-Казахстанской области сообщили, что двое пострадавших оказались в больнице с колотыми ранами головы и предплечья, третьему ребенку на месте была оказана медицинская помощь.

После происшествия стало известно, что в казахстанских школах будут проведены проверки безопасности. Вооруженное нападение также прокомментировал аким СКО.

Кроме того, один из пострадавших школьников озвучил подробности произошедшего.

На следующий день после происшествия в МВД рассказали, что нападавшего девятиклассника задержали учащиеся школы и учителя. А премьер-министр Алихан Смаилов назвал инцидент неординарным. Также в этот день стало известно, что пострадавших школьников перевели из реанимации в обычную палату.

Прокуратура СКО ранее указала, что нападавший девятиклассник находится на психиатрическом учете. Замакима области объяснил, почему в школе Петропавловска не знали о диагнозе ученика.

15 февраля подростка, подозреваемого в нападении, арестовали.

Депутат сената на пленарном заседании палаты 16 февраля заявил, что охрана образовательных учреждений в Казахстане осуществляется формально, на примитивном уровне.

Наряду с этим стало известно, какие меры собираются предпринять, чтобы обезопасить школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010077-skolko-shkol-kazahstana-ne-osnascheny-ohranoy-rasskazali-v-mvd/