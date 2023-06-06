"Ярлыки навешивать не надо": Кульгинов ответил на слухи о лоббировании интересов застройщиков

Алтай Кульгинов. Фото: Facebook / Altay Kulginov

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в кулуарах правительства ответил на слухи о лоббировании интересов застройщиков, когда был акимом Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты, обращаясь к Кульгинову, отметили, что в народе есть мнение, якобы он лоббировал интересы застройщиков, имея при этом свою личную выгоду.

"Эти ярлыки навешивать мне не надо. За это будете отвечать. Я знаю, когда некоторых акимов так называли. Это обвинение, вы в публичном пространстве обвиняете госслужащего. За это будете отвечать, не нужно этим заниматься", – сказал он в ответ журналистам.

Он назвал такие нападки заказными.

"Такие нападки в отношении госслужащих бывают, это заказные. Пожалуйста, не нужно это делать. Я добросовестно работал, будучи акимом со своими коллегами, ради интересов наших жителей. И я своей работы не стесняюсь", – добавил он.

Он также заявил, что основной драйвер экономики столицы – это строительная индустрия и развитие МСБ.

"В первую очередь перед госорганами стоит задача по привлечению инвестиций. Второе – обеспечение жильем, социальным жильем. Только в 2021 году мы обеспечили социальным жильем очередников и вкладчиков "Отбасы банка" – 10 тысяч квартир. Из них 7 тысяч – для очередников.

Если у вас есть конкретные факты – пожалуйста. Без передергивания фактов. Конкретно по проекту назовите. И я вас прошу: обращайтесь в акимат, я уже с прошлого года не работаю. На все ваши вопросы я готов ответить", – обратился он к представителям СМИ.

Напомним, в апреле Кульгинов высказался о предложении ограничить строительство в Астане из-за дефицита воды.

"Наверное, не запретить – здесь нужно сказать о том, чтобы снизить темпы. Но резкого снижения не должно быть – это мы с акимом обсуждали.

В 2020 году 3 млн квадратных метров план поставлен перед акиматом был – он его выполнил, акимат. В 2021 году – 3 млн 200 тыс. Это тоже выполнил акимат. И когда уже обсуждали на 3,5 млн квадратных метров, мы сказали, нет, нужно скорректировать. Потому что уже мы видим, что нужно сперва построить инфраструктуру по воде, по теплу", – сказал он.

Отметим, что марте в Астане были приостановлены работы на 76 строительных объектах из-за выявленных нарушений.

В апреле суд постановил снести строящийся МЖК Washington в Астане, расположенный на улице Алихана Бокейхана в районе Есиль. Застройщика, как сообщалось тогда, оштрафовали.

Позже столичный акимат сообщил, что жители, составившие договор со строительной компанией, которую обязали снести строящийся жилой комплекс, получат свои квартиры.

Между тем, как сообщили в Генеральной прокуратуре, казахстанские дольщики потеряли более 30 млрд тенге из-за ненадежных застройщиков. Также по Казахстану к административной ответственности за незаконный сбор средств граждан было привлечено свыше 300 компаний с суммой штрафа на 250 млн тенге.

Также аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями четырех проблемных жилых комплексов озвучил плохую привычку застройщиков.

"На объектах либо не ведутся строительные работы, либо крайне медленно. У застройщиков есть плохая привычка - создавать видимость и нагонять спецтехнику только во время встреч с жителями и госорганами", – заявил Женис Касымбек.

Тем временем в Астане запретили строительство многоэтажных домов без паркинга.

А в мае жители Астаны пожаловались на ужасный запах из-за отключений воды. Горожане недоумевают, как чиновники выдали разрешение на строительство новых ЖК без нужной инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023569-yarlyki-naveshivat-ne-nado-kulginov-otvetil-na-sluhi-o-lobbirovanii-interesov-zastroyschikov/