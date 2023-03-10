Казахстанцы смогут проголосовать на выборах более чем из 60 стран

Избирательный участок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало список избирательных участков, на которых смогут проголосовать казахстанцы, находящиеся за рубежом, сообщает Telegram-канал МИД РК.

19 марта в Казахстане пройдут выборы депутатов мажилиса и маслихата. Граждане страны, находящиеся в этот день за границей, также смогут принять участие в выборах и отдать свои голоса за понравившихся кандидатов.

Как сообщили в МИД, при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков. Ознакомиться подробнее с точными адресами этих участков и контактными номерами телефонов можно перейдя по следующей ссылке.

В министерстве напомнили, что для участия в голосовании граждане РК, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок.

Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов, в воскресенье, 19 марта 2023 года, с 07:00 до 20:00 по местному времени.

"Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей", – обратились к казахстанцам во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК. Позже стало известно, что 19 марта в Казахстане пройдут совмещенные выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах.

18 февраля в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по партийным спискам, а на следующий день – кампании выдвижения кандидатов в мажилис парламента и маслихаты по одномандатным территориальным округам.

Позже зампредседателя ЦИК РК Константин Петров объяснял, почему более ста кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным территориальным округам получили отказ в регистрации.

В начале марта в эфире телеканала Qazaqstan прошли дебаты представителей политических партий, участвующих в парламентских выборах.

Добавим, что, согласно Конституционному закону "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого территориального избирательного округа избирается половина депутатов, а также по одномандатным территориальным избирательным округам – другая половина.

Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются по одномандатным территориальным избирательным округам.

При этом ранее сообщалось, что в день голосования казахстанцы получат бюллетени пяти цветов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012406-golosovanie-na-vyborah-za-rubezhom-kazahstantsam-stal-dostupen-spisok-uchastkov/