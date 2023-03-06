Выборы депутатов: как казахстанцам за рубежом проголосовать за депутатов-самовыдвиженцев
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Официальный представитель МИД РК на брифинге рассказал, как работающим за рубежом казахстанцам проголосовать за депутатов-самовыдвиженцев по избирательным округам, передает корреспондент NUR.KZ.
Представители СМИ поинтересовались, как работающим за рубежом казахстанцам проголосовать за депутатов-самовыдвиженцев по избирательным округам. Они задались вопросом, будут ли по ним заранее завезены бюллетени или избирателям заранее нужно подавать заявки в посольства и консульства.
"Мы сейчас активно проводим консультации с ЦИК. Раньше из-за нововведений на избирательных участках появилось несколько бюллетеней. Вы голосуете за партии, за депутатов маслихата и одномандатников.
Все избирательные участки, которые открыты при наших дипломатических учреждениях за рубежом, относятся к Есильскому району города Астаны", – пояснил Айбек Смадияров.
Поэтому, по его словам, голосовать пока наши граждане могут только за партии.
"Более подробно и технически как это будет выглядеть, законно – вы можете обратиться в ЦИК, надеюсь, они вам объяснят", – рекомендовал официальный представитель МИД РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011941-vybory-deputatov-kak-kazahstantsam-za-rubezhom-progolosovat-za-deputatov-samovydvizhentsev/