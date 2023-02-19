Почему больше сотни кандидатов в депутаты получили отказ в регистрации, ответили в ЦИК

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зампредседателя ЦИК РК Константин Петров сегодня на брифинге объяснил, почему более ста кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным территориальным округам получили отказ в регистрации, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Константина Петрова, 125 кандидатов получили отказ в регистрации.

Из них один кандидат не прошел проверку на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах" в части постоянного проживания на территории РК в течение последних 10 лет.

Помимо этого, на основании данных Генпрокуратуры, по четырем кандидатам установлено наличие не снятой и не погашенной судимости, по пяти кандидатам – наличие установленной судом вины в совершении коррупционного преступления или правонарушения.

"По сведениям Генеральной прокуратуры, 114 кандидатов – подавляющее большинство тех, кому было отказано, – не представили полный пакет документов. А в частности, не представили избирательный взнос. На этом основании вчера вечером им было отказано в регистрации", – подчеркнул зампредседателя ЦИК.

Одному кандидату было отказано за проведение агитации в неустановленный законом период.

Кроме того, он отметил, что после выдвижения и до завершения этапа регистрации 45 кандидатов написали заявления о снятии своих кандидатур по собственному желанию.

"После того, как кандидаты были зарегистрированы, была отменена регистрация четырех кандидатов. Одного – по собственному желанию, трех – по установленным недостоверностям в представленных декларациях", – добавил Константин Петров.

Ранее он озвучивал итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным округам. Вчера в Центральной избирательной комиссии РК также подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по партийным спискам.

Напомним, что месяц назад, 19 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК.

Внеочередные выборы в мажилис и маслихаты запланированы на 19 марта 2023 года.

Добавим, что согласно Конституционному закону "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

При выборах депутатов мажилиса парламента по одномандатным территориальным избирательным округам кандидат считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало большее по отношению к другим кандидатам число избирателей, принявших участие в голосовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009991-pochemu-bolshe-sotni-kandidatov-v-deputaty-poluchili-otkaz-v-registratsii-otvetili-v-tsik/