Итоги регистрации по партийным спискам на выборах в мажилис подвели в ЦИК

Мажилис. Иллюстративное фото: parlam.kz

В Центральной избирательной комиссии Казахстана подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по партийным спискам, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что согласно календарным планам, период регистрации партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов завершается в 18 часов 18 февраля.

Он добавил, что вопросы установления соответствия кандидатов требованиям Конституции и Закона "О выборах" и регистрации партийных списков всех 7 политических партий, участвующих в текущей предвыборной кампании, полностью рассмотрены на отдельных заседаниях ЦИК с 11 по 15 февраля.

"На 334 мандата депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по пропорциональной системе, территориальными избиркомами проведены аналогичные процедуры регистрации партийных списков в регионах. Таким образом, завершился этап регистрации партийных списков на выборы в Мажилис Парламента и маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы по пропорциональной системе", - заявил глава ЦИК РК.

Между тем заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров напомнил, что в Мажилис Парламента 69 депутатов избираются по партийным спискам и 29 - по одномандатным территориальным округам.

"В ЦИК представлены партийные списки всех семи политических партий, в которых 283 кандидата", - пояснил он.

В целом, по его словам, итоги регистрации выглядят следующим образом:

от партии "Ак жол" - 54 кандидата;

от партии "Аmanat" - 90 кандидатов;

от партии "Ауыл" - 25 кандидатов;

от "Казахстанская партия "зеленых" "Байтак" - 18 кандидатов;

от ОСДП - 19 кандидатов;

от НПК - 52 кандидата;

от партии "Respublica" - 23 кандидата.

"Итого в списках от 7 партий 281 кандидат. Число женщин, лиц с инвалидностью и молодежи - 107 человек или 38,1%. В списках 201 мужчина и 80 женщин. Средний возраст кандидатов 45,73 года, из них 19 человек - в возрасте до 29 лет. Самый старший 1942 года рождения, самый младший 1997 года рождения. В списки политических партий включены представители 12 национальностей", - резюмировал Константин Петров.

Также определен порядок расположения в бюллетенях:

Партия "Amanat"; Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"; Партия "Respublica"; Народная партия Казахстана; Казахстанская партия "зеленых" "Байтак"; Демократическая партия Казахстана "Ак жол"; Общенациональная социал-демократическая партия.

Напомним, 19 января текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента РК и назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года.

Затем президент Казахстана сделал заявление о назначении внеочередных выборов и объяснил, как теперь будут проходить выборы в мажилис и маслихаты.

"Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения.

А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Новая модель формирования мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также в Министерстве финансов РК сообщили, что в ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд тенге включены на 2023 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009935-itogi-registratsii-po-partiynym-spiskam-na-vyborah-v-mazhilis-podveli-v-tsik/