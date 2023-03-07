Выборы в казахстанский мажилис: когда состоятся главные теледебаты

Микрофоны. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

В эфире телеканала "Хабар" 16 марта пройдут предвыборные дебаты, в которых примут участие все политические партии Казахстана. Об этом сообщили на заседании ЦИК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ЦИК, дебаты пройдут в 3 раунда.

Первый раунд пройдет в два тура – это презентация партии и дискуссионная сессия, где участники задают своим оппонентам по одному вопросу.

Второй раунд – тур о социально-экономическом развитии страны, где партии расскажут о своей предвыборной программе, и тур с вопросами от избирателей.

Третий раунд – обращение к избирателям.

Список участников теледебатов выглядит следующим образом:

от Amanat – председатель партии Ерлан Кошанов;

от "Ауыл" – зампредседателя партии Жигули Дайрабаев;

от Respublica – председатель партии Айдарбек Ходжаназаров;

от "Народной партии Казахстана" – председатель партии Ермухамет Ертысбаев;

от "Байтак" – председатель партии Азаматхан Амиртаев;

от "Ак жол" – председатель партии Азат Преуашев;

от Общенациональной социал-демократической партии – член партии Нурлан Ауесбаев.

Отметим, что 1 марта прошли дебаты представителей политических партий, участвующих в парламентских выборах, в эфире телеканала Qazaqstan.

Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК.

Позже стало известно, что 19 марта в Казахстане пройдут совмещенные выборы депутатов мажилиса и маслихатов. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах.

18 февраля в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по партийным спискам, а на следующий день – кампании выдвижения кандидатов в мажилис парламента и маслихаты по одномандатным территориальным округам.

Позже зампредседателя ЦИК РК Константин Петров объяснял, почему более ста кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным территориальным округам получили отказ в регистрации.

В пресс-службе Минфина сообщали, что расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней составят 33,4 млрд тенге. Они включены в бюджет на 2023 год.

Добавим, что согласно Конституционному закону "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого территориального избирательного округа избирается половина депутатов, а также по одномандатным территориальным избирательным округам – другая половина.

Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются по одномандатным территориальным избирательным округам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012018-glavnye-teledebaty-mezhdu-kazahstanskimi-partiyami-proydut-16-marta/