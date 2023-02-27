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Бюллетени пяти цветов получат избиратели на выборах в мажилис и маслихаты

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Мужчина кладет бюллетень в урну для голосования
Голосование. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Член ЦИК Сабила Мустафина на заседании ведомства рассказала, чем обусловлены разные цвета избирательных бюллетеней на выборах депутатов мажилиса и маслихатов, передает корреспондент NUR.KZ.

19 марта в Казахстане пройдут совмещенные выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

"С учетом особенностей совмещенной кампании по выборам депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней, а также высокой конкурентности по отдельным избирательным округам, предлагается принять отдельные решения ЦИК по разным видам избирательных бюллетеней в данную кампанию", – отметила Сабила Мустафина.

Голубые бюллетени

По ее словам, на выборы депутатов мажилиса парламента, избираемых по партийным спискам, предлагается установить количество в 12 млн 152 тыс. 876 штук избирательных бюллетеней голубого цвета формата А5.

При этом к бланкам избирательных бюллетеней установлены следующие требования:

  • бланк бюллетеня – двухсторонний;
  • первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня;
  • вторая сторона – наименование политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах. В выборах в мажилис примут участие следующие партии:

  • партия Amanat;
  • Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
  • Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
  • Общенациональная социал-демократическая партия;
  • Народная партия Казахстана; Казахстанская партия зеленых "Байтак";
  • партия Respublica.

Зеленые бюллетени

Бюллетени для голосования по выборам депутатов мажилиса парламента по одномандатным территориальным избирательным округам изготавливаются в том же количестве, но зеленого цвета.

  • бланк бюллетеня – двухсторонний;
  • первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня;
  • вторая сторона – ФИО, если оно указано в документе, удостоверяющем личность кандидата в алфавитном порядке государственного языка, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени.

"Цвет – зеленый, формат: в связи с имеющейся высокой конкурентностью кандидатов в ряде избирательных округов, предлагается установить вариативный размер бюллетеня, то есть, до 16 кандидатов – формат А5, размером 148 на 210 мм, больше 16 кандидатов – выкраиваемый формат 148 на 500 мм", – пояснила член ЦИК РК.

Напомним, 19 февраля в ЦИК подвели итоги кампании выдвижения кандидатов в мажилис парламента и маслихаты по одномандатным территориальным округам.

Позже зампредседателя ЦИК РК Константин Петров объяснял, почему более ста кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным территориальным округам получили отказ в регистрации.

Пурпурные бюллетени

Избирательные бюллетени для голосования по выборам депутатов маслихатов РК, назначенным на 19 марта 2023 года, будут пурпурного цвета, формата А5, размером 148 на 210 мм.

  • сам бланк также будет двухсторонним;
  • на первой стороне будет герб РК, наименование бюллетеня;
  • на второй стороне – наименование политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени.

Оранжевые и серые бюллетени

Бланк избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, а также маслихатов городов областного значения и районов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам будет двух цветов – оранжевого и серого.

  • бланк бюллетеня – двухсторонний;
  • первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня;
  • вторая сторона – ФИО, если оно указано в документе, удостоверяющем личность кандидата в алфавитном порядке государственного языка, строка против всех и порядок проставления отметки в бюллетени.

Цвет оранжевый – по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы.

Цвет серый – по выборам маслихатов городов областного значения и районов.

"Формат аналогичен, как по кандидатам в депутаты мажилиса парламента, избираемых по одномандатным избирательным округам. До 16 кандидатов – формат А5, размером 148 на 210 мм, больше 16 кандидатов – выкраиваемый формат 148 на 500 мм", – резюмировала Сабила Мустафина.

Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК.

Согласно Конституционному закону "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого территориального избирательного округа избирается половина депутатов, а также по одномандатным территориальным избирательным округам – другая половина.

Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются по одномандатным территориальным избирательным округам.

Добавим, что ранее в пресс-службе Минфина сообщали, что расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней составят 33,4 млрд тенге. Они включены в бюджет на 2023 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010973-byulleteni-pyati-tsvetov-poluchat-izbirateli-na-vyborah-v-mazhilis-i-maslihaty/

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