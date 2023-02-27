Бюллетени пяти цветов получат избиратели на выборах в мажилис и маслихаты

Голосование. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Член ЦИК Сабила Мустафина на заседании ведомства рассказала, чем обусловлены разные цвета избирательных бюллетеней на выборах депутатов мажилиса и маслихатов, передает корреспондент NUR.KZ.

19 марта в Казахстане пройдут совмещенные выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

"С учетом особенностей совмещенной кампании по выборам депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней, а также высокой конкурентности по отдельным избирательным округам, предлагается принять отдельные решения ЦИК по разным видам избирательных бюллетеней в данную кампанию", – отметила Сабила Мустафина.

Голубые бюллетени

По ее словам, на выборы депутатов мажилиса парламента, избираемых по партийным спискам, предлагается установить количество в 12 млн 152 тыс. 876 штук избирательных бюллетеней голубого цвета формата А5.

При этом к бланкам избирательных бюллетеней установлены следующие требования:

бланк бюллетеня – двухсторонний;

первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня;

вторая сторона – наименование политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах. В выборах в мажилис примут участие следующие партии:

партия Amanat;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана; Казахстанская партия зеленых "Байтак";

партия Respublica.

Зеленые бюллетени

Бюллетени для голосования по выборам депутатов мажилиса парламента по одномандатным территориальным избирательным округам изготавливаются в том же количестве, но зеленого цвета.

бланк бюллетеня – двухсторонний;

первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня;

вторая сторона – ФИО, если оно указано в документе, удостоверяющем личность кандидата в алфавитном порядке государственного языка, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени.

"Цвет – зеленый, формат: в связи с имеющейся высокой конкурентностью кандидатов в ряде избирательных округов, предлагается установить вариативный размер бюллетеня, то есть, до 16 кандидатов – формат А5, размером 148 на 210 мм, больше 16 кандидатов – выкраиваемый формат 148 на 500 мм", – пояснила член ЦИК РК.

Напомним, 19 февраля в ЦИК подвели итоги кампании выдвижения кандидатов в мажилис парламента и маслихаты по одномандатным территориальным округам.

Позже зампредседателя ЦИК РК Константин Петров объяснял, почему более ста кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным территориальным округам получили отказ в регистрации.

Пурпурные бюллетени

Избирательные бюллетени для голосования по выборам депутатов маслихатов РК, назначенным на 19 марта 2023 года, будут пурпурного цвета, формата А5, размером 148 на 210 мм.

сам бланк также будет двухсторонним;

на первой стороне будет герб РК, наименование бюллетеня;

на второй стороне – наименование политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени.

Оранжевые и серые бюллетени

Бланк избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, а также маслихатов городов областного значения и районов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам будет двух цветов – оранжевого и серого.

бланк бюллетеня – двухсторонний;

первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня;

вторая сторона – ФИО, если оно указано в документе, удостоверяющем личность кандидата в алфавитном порядке государственного языка, строка против всех и порядок проставления отметки в бюллетени.

Цвет оранжевый – по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы.

Цвет серый – по выборам маслихатов городов областного значения и районов.

"Формат аналогичен, как по кандидатам в депутаты мажилиса парламента, избираемых по одномандатным избирательным округам. До 16 кандидатов – формат А5, размером 148 на 210 мм, больше 16 кандидатов – выкраиваемый формат 148 на 500 мм", – резюмировала Сабила Мустафина.

Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК.

Согласно Конституционному закону "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого территориального избирательного округа избирается половина депутатов, а также по одномандатным территориальным избирательным округам – другая половина.

Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются по одномандатным территориальным избирательным округам.

Добавим, что ранее в пресс-службе Минфина сообщали, что расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней составят 33,4 млрд тенге. Они включены в бюджет на 2023 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010973-byulleteni-pyati-tsvetov-poluchat-izbirateli-na-vyborah-v-mazhilis-i-maslihaty/