Бюллетени пяти цветов получат избиратели на выборах в мажилис и маслихаты
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Член ЦИК Сабила Мустафина на заседании ведомства рассказала, чем обусловлены разные цвета избирательных бюллетеней на выборах депутатов мажилиса и маслихатов, передает корреспондент NUR.KZ.
19 марта в Казахстане пройдут совмещенные выборы депутатов мажилиса и маслихатов.
"С учетом особенностей совмещенной кампании по выборам депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней, а также высокой конкурентности по отдельным избирательным округам, предлагается принять отдельные решения ЦИК по разным видам избирательных бюллетеней в данную кампанию", – отметила Сабила Мустафина.
Голубые бюллетени
По ее словам, на выборы депутатов мажилиса парламента, избираемых по партийным спискам, предлагается установить количество в 12 млн 152 тыс. 876 штук избирательных бюллетеней голубого цвета формата А5.
При этом к бланкам избирательных бюллетеней установлены следующие требования:
- бланк бюллетеня – двухсторонний;
- первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня;
- вторая сторона – наименование политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени.
Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах. В выборах в мажилис примут участие следующие партии:
- партия Amanat;
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
- Общенациональная социал-демократическая партия;
- Народная партия Казахстана; Казахстанская партия зеленых "Байтак";
- партия Respublica.
Зеленые бюллетени
Бюллетени для голосования по выборам депутатов мажилиса парламента по одномандатным территориальным избирательным округам изготавливаются в том же количестве, но зеленого цвета.
- бланк бюллетеня – двухсторонний;
- первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня;
- вторая сторона – ФИО, если оно указано в документе, удостоверяющем личность кандидата в алфавитном порядке государственного языка, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени.
"Цвет – зеленый, формат: в связи с имеющейся высокой конкурентностью кандидатов в ряде избирательных округов, предлагается установить вариативный размер бюллетеня, то есть, до 16 кандидатов – формат А5, размером 148 на 210 мм, больше 16 кандидатов – выкраиваемый формат 148 на 500 мм", – пояснила член ЦИК РК.
Напомним, 19 февраля в ЦИК подвели итоги кампании выдвижения кандидатов в мажилис парламента и маслихаты по одномандатным территориальным округам.
Позже зампредседателя ЦИК РК Константин Петров объяснял, почему более ста кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным территориальным округам получили отказ в регистрации.
Пурпурные бюллетени
Избирательные бюллетени для голосования по выборам депутатов маслихатов РК, назначенным на 19 марта 2023 года, будут пурпурного цвета, формата А5, размером 148 на 210 мм.
- сам бланк также будет двухсторонним;
- на первой стороне будет герб РК, наименование бюллетеня;
- на второй стороне – наименование политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени.
Оранжевые и серые бюллетени
Бланк избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, а также маслихатов городов областного значения и районов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам будет двух цветов – оранжевого и серого.
- бланк бюллетеня – двухсторонний;
- первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня;
- вторая сторона – ФИО, если оно указано в документе, удостоверяющем личность кандидата в алфавитном порядке государственного языка, строка против всех и порядок проставления отметки в бюллетени.
Цвет оранжевый – по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы.
Цвет серый – по выборам маслихатов городов областного значения и районов.
"Формат аналогичен, как по кандидатам в депутаты мажилиса парламента, избираемых по одномандатным избирательным округам. До 16 кандидатов – формат А5, размером 148 на 210 мм, больше 16 кандидатов – выкраиваемый формат 148 на 500 мм", – резюмировала Сабила Мустафина.
Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК.
Согласно Конституционному закону "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.
Депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого территориального избирательного округа избирается половина депутатов, а также по одномандатным территориальным избирательным округам – другая половина.
Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются по одномандатным территориальным избирательным округам.
Добавим, что ранее в пресс-службе Минфина сообщали, что расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней составят 33,4 млрд тенге. Они включены в бюджет на 2023 год.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010973-byulleteni-pyati-tsvetov-poluchat-izbirateli-na-vyborah-v-mazhilis-i-maslihaty/