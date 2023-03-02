Предвыборные дебаты: представители партий устроили жаркие споры в эфире

Предвыборные дебаты. Фото: halykpartiyasy.kz

1 марта в эфире телеканала Qazaqstan прошли дебаты представителей политических партий, участвующих в парламентских выборах 19 марта, передает корреспондент NUR.KZ.

Дебаты состояли из четырех раундов, в них приняли участие по одному представителю от каждой партии, участвующей в выборах:

партия Amanat – исполнительный секретарь Елнур Бейсенбаев;

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" – заместитель председателя партии Жигули Дайрабаев;

партия Respublica – сопредседатель партии Сырымбек Тау;

Народная партия Казахстана – заместитель председателя партии Асхат Асылбеков;

Казахстанская партия зеленых "Байтак" – председатель партии Азаматхан Амиртаев;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" – заместитель председателя партии Берик Дюсембинов;

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) – председатель городского филиала партии Нурлан Ауесбаев.

Первый раунд

Партия Amanat

В первом раунде представитель партии Amanat Елнур Бейсенбаев заявил, что все виды социальной помощи будут повышены в 2,5 раза.

"Мы также будем работать над тем, чтобы снизить возраст выхода на пенсию тех, кто работает в тяжелых условиях труда. Мы дадим новые возможности молодым – создадим 1,5 млн рабочих мест, студентам повысим в два раза стипендии, решим полностью вопрос обеспечения студентов местами в общежитиях", – подчеркнул он.

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"

По словам Жигули Дайрабаева, если его партия пройдет в мажилис, в первую очередь они будут работать над улучшением положения простых рабочих, людей, которые обеспечивают продуктовую безопасность страны.

Жигули Дайрабаев. Фото: Facebook / Жигули Дайрабаев

"Второе – есть 280 тыс. предприятий разной формы, которые работают в сельском хозяйстве. Мы хотим всех их освободить от налогов, чтобы росло число людей, которые хотят работать на селе и хотят сделать что-то для процветания села", – отметил он.

Партия Respublica

Сырымбек Тау заявил, что в селах практически уничтожили средний бизнес.

"Им не созданы никакие условия. Мы будем их поддерживать. Труд людей не ценится в селах. Они вынуждены приезжать в города, работать тут и получать 70 тыс. тенге", – подчеркнул представитель партии.

Он отметил, что очень важно развивать села, а также поддерживать образованную молодежь, так как она – будущее страны.

Народная партия Казахстана

Асхат Асылбеков заявил, что единственная партия с идеологией – это НПК. По его словам, формула партии: Справедливый президент – сильный парламент – народное правительство.

Асхат Асылбеков. Фото: halykpartiyasy.kz

"Мы повысим пособия для детей с 13 до 70 тыс. тенге, а размер минимальной заработной платы – с 70 до 140 тыс. тенге. Поддерживаем, чтобы женщины выходили на пенсию в 58 лет. Молодым семьям должно предоставляться государством временное жилье, а ипотека не должна превышать 3%", – сообщил спикер.

Казахстанская партия зеленых "Байтак"

Азаматхан Амиртаев отметил, что главная цель партии "Байтак" – это защита окружающей среды и здоровья людей.

"Люди болеют, умирают от рака, страдают от аллергии. Кто о них думает? Если каждое предприятие не приносит счастья людям, то зачем такое производство?" – задал вопрос он.

Азаматхан Амиртаев. Фото: Facebook / Азаматхан Әміртай

Кроме того, Амиртаев пообещал, что если его партия пройдет в парламент, то будет пересмотрен закон "О местном самоуправлении".

Демократическая партия Казахстана "Ак жол"

"Вместо реальной экономики нам показывают слайды, вместо реальных предприятий – сколько денег народных уходят впустую. Наша цель исправить все это!" – высказался Берик Дюсембинов.

Берик Дюсембинов (по центру) с однопартийцами. Фото: instagram.com/ak_jol_partiyasi_shymkent

По его словам, партия предлагает добиться снижения участия государства в экономике, а также обеспечить реальную поддержку предпринимательства.

Общенациональная социал-демократическая партия

Последним выступил Нурлан Ауесбаев. Он заявил, что такие проблемы, как обеспечение граждан жильем, повышение пенсий, зарплат и пособий снижением высоких банковских процентов не решить, пока не будет уничтожена коррупция.

"Нашу страну уничтожает коррупция! Мы пройдем в парламент и в первую очередь объявим войну коррупции", – заверил он.

Нурлан Ауесбаев. Фото: instagram.com/osdp.kz

Второй раунд был посвящен вопросам и ответам. Участникам предоставлялось 4 минуты на ответы оппонентам.

Этот раунд был самым "горячим": несмотря на строгий запрет перебивать выступающего, представители партий то и дело выкрикивали недовольство ответами и вставляли свои реплики. В итоге ведущая даже была вынуждена предупредить, что, если участники не будут соблюдать порядок, эфир придется прервать.

Ответ партии Amanat

В этом раунде первым выступил представитель ОСДП Нурлан Ауесбаев. Свой вопрос он адресовал представителю партии Amanat.

"Ваша партия 20 лет была на вершине. У вас есть финансовые, административные и другие ресурсы. Вы 20 лет "спали" и сейчас снова хотите пройти в парламент. Что вы там намерены сделать?" - поинтересовался Ауесбаев.

Елнур Бейсенбаев и Нурлан Ауесбаев. Фото: instagram.com/amanat.partiyasy

В ответ Елнур Бейсенбаев заявил, что выполнена большая часть принятой в 2021 году программы.

"Во-первых, приняли закон о статусе учителей, повысили их зарплаты в два раза, зарплаты медиков - в 1,5 раза, а также повысили зарплаты работников культуры и бюджетных организаций в 1,5 раза. Повысили стипендии, 10 тыс. грантов дали студентам. В трудные времена, говорите: "Мы все изменим". А где вы были, когда были тяжелая ситуация в Экибастузе, Костанае, Арыси. В Мактаарале никого из вас не видели! Только сейчас… Вы не сможете пройти в парламент… Вы меня перебиваете все время, не соблюдаете порядок, поэтому вам не верят", - заявил в ответ Бейсенбаев.

Ответ партии ОСДП

Не менее экспрессивной была дискуссия между представителями партии "Ак жол" и ОСДП.

"Вы громкие заявления делаете, говорите, что вы оппозиция, слышим ваши лозунги: "Коррупционеры - в тюрьму, оппозиция - в мажилис". Но вместо криков надо было участвовать в выборах. Но вы, как статисты, сидели. А в этот раз проснулись? Что стало этому причиной?" - обратился представитель "Ак жол" Берик Дуйсенбинов к представителю ОСДП.

"Да, в 2019 году мы не смогли принять участие в выборах президента. Но тогда были жесткие требования, и тогда наш кандидат не прошел и дал самоотвод. В 2021 году на выборах депутатов мажилиса мы, сказать честно, знали, что не будет справедливых выборов, и не стали принимать участие. Мы не стали принимать участие в "спектакле" и объявили бойкот выборам", - ответил председатель городского филиала ОСДП Нурлан Ауесбаев.

Ответ партии НПК

Далее подошла очередь партии "Байтак": ее представитель адресовал свой вопрос представителю НПК.

"Ваш лидер (Ермухамет Ертысбаев - прим. ред.) не пришел сегодня на дебаты. Насколько мы знаем, он не пришел, так как не владеет казахским языком", - заявил Азаматхан Амиртаев.

"Господин Ертысбаев - настоящий патриот. Он государственный деятель… Возможно, раньше он не так хорошо владел языком, но сейчас он говорит на казахском языке, каждый день утром и вечером берет уроки, это правда, и я помогаю. На встречах он говорит на казахском. Вы не принимаете там участия и не знаете этого. Я понимаю вас и прощаю", - ответил заместитель председателя Народной партии Казахстана.

Ответ партии "Ак жол"

Сырымбек Тау из партии Respublica спросил представителя партии "Ак жол", почему они и на выборах 2016-го, и на выборах 2021-го, и на этих выборах выдвигают одних и тех же людей и почему за последние 13 лет ни разу не сменилось руководство партии.

"Мы рады приходу предпринимателей. Когда вы придете в мажилис, вы сами увидите, там много невидимой народу работы. За последние два года Азат Перуашев внес 500 поправок, наша партия - автор Предпринимательского кодекса. Вся проводимая работа не вместится в две минуты. (...) Суть не в смене лидера, хотя и это, может быть, правильно, но мы не намерены менять лошадей на переправе", - ответил Берик Дюсембинов.

Ответ партии Respublica

В свою очередь Сырымбек Тау ответил на вопрос представителя партии "Ауыл" о том, как молодая и немногочисленная партия собирается пройти в мажилис.

Сырымбек Тау. Фото: instagram.com/syrymbek_tau

"Партия Respublica, да, молодая, но мы среди тех партий, которые выдвинули больше всего кандидатов и в мажилис, и в маслихаты. Мы собрались, молодежь собралась, и решили. Мы не даем ложных слов и пустых обещаний, так как мы предприниматели. До этого времени как вели свой бизнес, так и будем развивать страну. До этого времени мы уплатили более 100 млрд тенге (налогов), но никто из нас не выигрывал тендеры и не брал денег у государства. Мы сами работали, платили налоги", - ответил он.

Ответ партии "Ауыл"

Представитель партии Amanat попросил Дайрабаева ответить, как понимать обещание партии освободить от уплаты налогов предпринимателей, работающих в селах.

"Вы говорите, что поддержите крупных фермеров и аграриев. Мы сейчас поднимаем вопросы простых крестьян. Вы не породите ли новых латифундистов и новых монополистов?" - поинтересовался Бейсенбаев.

"Мы не делим на крупных, средних и мелких, мы в целом говорим, что всех, кто занимается сельским хозяйством, нужно освободить от налогов. В селах тяжелая ситуация: нет дорог, разрушены дома. В последние годы из-за кривой политики исчезли 1400 сел. (...)

В этом есть вина всех трех парламентских партий, думаю. Если мы пройдем в парламент, мы знаем пути решения. Мы решим эти проблемы", - заявил в ответ Дайрабаев.

Представитель партии "Байтак" вместо вопроса подарил представителю НПК закрутку для банок, объяснив это тем, что "идеология партии - это политическая консерва".

Третий раунд

Каждому участнику дали две минуты, чтобы они могли озвучить три главных проблемы, которые решит партия, если пройдет в мажилис.

Елнур Бейсенбаев - партия Amanat:

Создадим равное для всех общество, где будет верховенство закона и порядок. Мы за то, чтобы ценили честный труд, обещаем, что не будет дискриминации по нации, происхождению, положению. Будем развивать села, но не популистскими словами, а реальными делами. Мы готовимся дать сельчанам кредиты и субсидии. Мы вернем 5 млн га в этом году государству. Мы также считаем, что объединяющим фактором является государственный язык. Мы считаем, что каждый казахстанец должен знать казахский язык.

Жигули Дайрабаев - Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл":

Модернизация сельской инфраструктуры, то есть строительство дорог, обеспечение питьевой водой, газификация сел, строительство культурных объектов, налаживание связи и интернета. Принятие закона "О продовольственной безопасности". Стабильность в селах. За последние 30 лет села развалили, потому что нет в селах стабильности: 19 министров сменилось, о какой стабильности можно говорить? Сколько ими приняты были неправильные проекты и программы?

Сырымбек Тау - партия Respublica:

Образование. Мы поддерживаем образованную молодежь. Мы будем выравнивать разницу между образованием сельских детей и городских, для этого нужно создать условия для сельских учителей, в том числе за счет строительства домов. Надо обучать студентов не только в Алматы, но и в других регионах. Наше предложение - открыть в Семее, Петропавловске, Павлодаре университеты, чтобы разгрузить Алматы. Если мы не поставим на первое место образованную молодежь, не будет будущего у страны. Решить проблему нехватки квалифицированных кадров. Мои знакомые, будучи хорошими специалистами, из-за отсутствия достойной зарплаты вынуждены уехать за рубеж. Нужно решить вопрос достойной оплаты труда. Нужно прекратить практику продажи дипломов и научных степеней, так как это несет угрозу будущим поколениям.

Асхат Асылбеков - Народная партия Казахстана (НПК):

Принятие нового трудового кодекса, который будет защищать права трудящихся. Ранний выход на пенсию - в 50 и 55 лет - для тех, кто трудится в тяжелых и опасных условиях. Бесплатные медицина и образование. Запрет на коллекторский бизнес. Землю в селах предоставлять только тем, кто будет на ней работать, а также запретить латифундистов (крупных землевладельцев). Решение проблем кандасов.

Азаматхан Амиртаев - Казахстанская партия зеленых "Байтак":

Привлечь к ответу предприятия, которые загрязняют окружающую среду. Для этого нужно пересмотреть действующий Экологический кодекс. Социальная справедливость. Окружающий мир и общество взаимосвязаны, если будет загрязнена окружающая среда, то будет вред здоровью человека. Поддержка малоимущих.

Берик Дуйсенбинов - Демократическая партия Казахстана "Ак жол":

Усилить полномочия мажилиса по утверждению и контролю госбюджета. Без заключения правительства - ни одно предложение депутатов не пройдет. У нас победившие партии будут формировать правительство. 30 лет никто не отвечает ни за победы, ни за поражения правительства. Справедливый суд.

Нурлан Ауесбаев - Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП):

Внедрение стандартов жизни казахстанцев, как в Европе. Чтобы самые малоимущие люди могли жить в соответствии с этими стандартами, и туда должна входить не только потребительская корзина, должны учитываться возможности по покупке одежды, лекарств, отдыха и так далее. Борьба с олигархами. В Казахстане все есть, но казахстанцы живут бедно. Почему? Потому что это все бесконтрольно вывозится из страны. Все должно быть возвращено в государство, должен быть контроль за полезными ископаемыми.

В четвертом раунде представители партии обратились к избирателям и призвали их проголосовать за свою партию. На это всем участникам было выделено по минуте.

Напомним, выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся в один день - 19 марта. В середине февраля ЦИК зарегистрировал партийные списки всех партий, которые участвуют в предстоящих выборах.

Ранее мы рассказывали, что при голосовании избиратели получат бюллетени пяти разных цветов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011420-predvybornye-debaty-predstaviteli-partiy-ustroili-zharkie-spory-v-efire/