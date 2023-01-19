Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Казахстана пройдут 19 марта 2023 года, соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 19 января, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Своим указом от 19 января 2023 года глава государства распустил мажилис парламента Казахстана седьмого созыва. Этим же документом Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса на 19 марта 2023 года.

Также сегодня глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Президент также сделал заявление о предстоящих внеочередных выборах. Он заявил, что выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.

"Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти", - отметил Токаев.

Полный текст заявления главы государства можно прочитать здесь>>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005995-tokaev-naznachil-vneocherednye-vybory-deputatov-mazhilisa-na-19-marta/