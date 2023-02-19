Итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным округам подвели в ЦИК

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ЦИК сегодня в ходе брифинга подвели итоги кампании выдвижения кандидатов в мажилис парламента и маслихаты по одномандатным территориальным округам, передает NUR.KZ.

Мажилис состоит из 98 депутатов, 29 из них избираются по одномандатным территориальным округам.

"Всего было выдвинуто 609 кандидатов по 29 одномандатным округам, из них 84 кандидата выдвинулись общественными объединениями и политическими партиями, 525, или 86, 2%, – самовыдвижением", – сообщил на на заседании зампредседателя ЦИК РК Константин Петров.

По его словам, итоги регистрации на вечер 18 февраля выглядят следующим образом: всего по 29 одномандатным мажоритарным избирательным округам зарегистрировано 435 кандидатов или в среднем по 15 кандидатов на один мандат.

"Наибольшая конкуренция – 41 и 42 кандидата соответственно – в округах №1 и №2 города Астана, 37, 33 и 34 кандидата выдвинулись в округах №3,№4 и №5, которые расположены в города Алматы, наименьшая конкуренция – пять кандидатов в округе №25 Туркестанской области", – заявил Петров.

Так, по его словам, 359 кандидатов, или 82,5%, являются самовыдвиженцами, 76, или 17,5%, – семью политическими партиями. Из выдвинутых 80% – мужчины, 20%, то есть каждая пятая, – женщины. Средний возраст кандидатов составляет чуть менее 50 лет.

В Казахстане также насчитывается 223 маслихата, в которых 3415 мандатов, из которых 3081 избирается по мажоритарной основе. По данным ЦИК, на 3081 депутатское место свои кандидатуры выдвинули 10288 человек.

Напомним, вчера в Центральной избирательной комиссии Казахстана подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по партийным спискам.

19 января текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009985-itogi-registratsii-kandidatov-v-deputaty-mazhilisa-po-odnomandatnym-okrugam-podveli-v-tsik/