Токаев распустил мажилис парламента Казахстана

Здание мажилиса в столице. Фото: parlam.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил дату внеочередных выборов депутатов мажилиса. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 1 статьи 63 Конституции РК, статьей 85 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" глава государства постановил распустить мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва.

Внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан были назначены на 19 марта 2023 года.

Также Токаев поручил ЦИК РК организовать подготовку и проведение внеочередных выборов, а правительству и акимам регионов – принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов.

Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Также сегодня глава государства обсудил роспуск мажилиса с главами палат парламента и премьер-министром.

Ранее в Минфине рассказали, во сколько обойдутся выборы в мажилис и маслихаты.

Напомним, что во время своего сентябрьского послания народу Токаев поручил провести внеочередные выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года, позже заявив, что ожидает появления оппозиции в парламенте.

Добавим, что парламент Казахстана – это высший представительный орган, осуществляющий законодательные функции. Он состоит из двух палат: сената и мажилиса.

Согласно статье 61 Конституции РК, закон, принятый большинством голосов от общего числа депутатов мажилиса, передается в сенат, где рассматривается не более шестидесяти дней. Мажилис вправе в целом отклонить проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Отклоненный законопроект считается непринятым и возвращается инициатору.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005977-tokaev-raspustil-mazhilis-parlamenta/