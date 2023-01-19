Во сколько обойдутся выборы в мажилис и маслихаты, рассказали в Минфине

Голосование. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Министерстве финансов РК предоставили информацию о выделенных средствах на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе Минфина сообщили, что расходы на выборы включены в рамках проекта бюджета страны на текущий год.

"В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы в парламенте расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд тенге включены на 2023 год", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что ранее эти средства были зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год.

Данные расходы рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов:

от политических партий по партийным спискам;

по одномандатным территориальным избирательным округам.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев во время сентябрьского послания народу поручил провести внеочередные выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года.

В ноябре прошлого года глава государства заявил, что ожидает появления оппозиции в парламенте Казахстана. В этот же период в стране зарегистрировали первую "зеленую" партию "Байтак".

А вчера в Министерстве юстиции официально зарегистрировали партию Respublica. Об этом сообщил ее председатель Айдарбек Ходжаназаров.

Итого, в Казахстане на данный момент зарегистрировано семь политических партий:

Партия Amanat;​

Демократическая партия Казахстана "Ак Жол";​

Народная партия Казахстана;​

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

"Общенациональная социал-демократическая партия";

"Казахстанская партия зеленых "Байтақ";

Общественное объединение "Партия "Respublica".

Сегодня Токаев обсудил с главами сената, мажилиса и правительства роспуск нижней палаты парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005952-vo-skolko-oboydutsya-vybory-v-mazhilis-i-maslihaty-rasskazali-v-minfine/