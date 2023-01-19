Во сколько обойдутся выборы в мажилис и маслихаты, рассказали в Минфине
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В Министерстве финансов РК предоставили информацию о выделенных средствах на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов, передает корреспондент NUR.KZ.
В пресс-службе Минфина сообщили, что расходы на выборы включены в рамках проекта бюджета страны на текущий год.
"В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы в парламенте расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд тенге включены на 2023 год", – отметили в ведомстве.
Сообщается, что ранее эти средства были зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год.
Данные расходы рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов:
- от политических партий по партийным спискам;
- по одномандатным территориальным избирательным округам.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев во время сентябрьского послания народу поручил провести внеочередные выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года.
В ноябре прошлого года глава государства заявил, что ожидает появления оппозиции в парламенте Казахстана. В этот же период в стране зарегистрировали первую "зеленую" партию "Байтак".
А вчера в Министерстве юстиции официально зарегистрировали партию Respublica. Об этом сообщил ее председатель Айдарбек Ходжаназаров.
Итого, в Казахстане на данный момент зарегистрировано семь политических партий:
- Партия Amanat;
- Демократическая партия Казахстана "Ак Жол";
- Народная партия Казахстана;
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
- "Общенациональная социал-демократическая партия";
- "Казахстанская партия зеленых "Байтақ";
- Общественное объединение "Партия "Respublica".
Сегодня Токаев обсудил с главами сената, мажилиса и правительства роспуск нижней палаты парламента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005952-vo-skolko-oboydutsya-vybory-v-mazhilis-i-maslihaty-rasskazali-v-minfine/